Anila, una nadadora que se tira al agua con fines solidarios

Al hablar de la competencia, Anila destacó que la podría haber hecho mejor, “pero la organización tuvo algunos inconvenientes y nuestro botero no llegó al momento de la largada. Salí sola, sin bote y en inferioridad de condiciones que el resto de los participantes”.

¿Qué pasó después?

Mi entrenador (Pablo Tesla) remó solo casi media hora e hicimos lo que pudimos hasta que por fin llegó el botero en una lancha. Todo eso me produjo un gran nivel de estrés y angustia porque no sabía en ese momento si íbamos a poder completar la distancia. Pero cuando llegó el botero nos rearmamos y ahí, con la experiencia y sabiduría de mi coach y con el entrenamiento que yo tenía gracias a él, logramos revertir la situación, empezamos a recuperar posiciones y a pasar a muchos para llegar con éxito a la meta en 2 horas 45 minutos.

¿Qué sentiste al alcanzar la meta?

Una satisfacción tremenda, pero creo que si lo logré fue gracias a mi entrenador. El es exentrenador de la selección argentina de natación y me entrena sólo por mi historia de vida, no porque sea de elite. Gracias a él logré en dos años hacer esta travesía que tiene a nadadores de muchos años o de elite.

¿Cuáles son los próximos objetivos?

Mi siguiente desafío es la carrera de 20 kilómetros Concordia-Puerto Yerúa, por el río Uruguay. Será la primera edición, pero seguramente con los años se transformará en la más importante de la región y del país. Para mí que nací en Monte Caseros, a orillas del río Uruguay, será una de las carreras más emotivas, porque nadar en el río Uruguay es como “nadar en casa”. Además la organiza Edelmiro Morán, que es uno de los mejores organizadores de carreras y travesías de aguas abiertas de Argentina, lo que a uno como nadador le da una tranquilidad, sabiendo que estará muy cuidado en el agua y que nuestra única preocupación será solo la de nadar, porque el resto está todo muy bien organizado para que sea un disfrute. Después, el 11 de febrero, participaré de la travesía de la Triple Frontera en Monte Caseros, mi ciudad natal. Unimos a nado Brasil, Uruguay y Argentina. Es una travesía entre amigos, es un acto de paz y hermandad entre los tres países por el río Uruguay.

Cada vez que nadás lo hacés con un propósito.

Nado con la bandera de Iniciativa Alas, una organización sin fines de lucro que se ocupa de ayudar a pacientes con IDP. La idea es alertar ante ciertos signos.

¿Cuáles serían esos signos?

Hay 10 señales de alerta de las inmunodeficiencias primarias que son la llave para tener un diagnóstico temprano. Algunas de ellas son cuatro o más infecciones de oídos nuevas en un año, dos o más infecciones de sinusitis graves en un año y dos o más meses tomando antibióticos con pocos resultados. También dos o más neumonías en un año, dificultad para aumentar de peso y crecer normalmente, abscesos profundos y recurrentes en la piel u órganos internos y necesidad de antibióticos intravenosos para aliviar infecciones, entre otros.

Esos signos de alarmas pasan desapercibidos, pero ¿qué pasa si se complican?

La situación del paciente se agrava. Viviendo en Rosario estuve 6 años en una internación domiciliaria, sin diagnóstico... Llegué a pesar 45 kilos, no podía hablar ni comer. Es una enfermedad poco frecuente, poco conocida y muy difícil de diagnosticar: la mayoría se queda en el camino. Yo tuve suerte porque encontré a la doctora Liliana Berozdnik, que es inmunóloga, me diagnosticó y me sacó adelante.