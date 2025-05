Ángel Di María vuelve a Central: "Te estábamos esperando"

La disputa del Mundial de Clubes, el último torneo que Di María disputará con otra camiseta que no sea la de Central, era el momento límite para que esta historia de amagues, encuentros y desencuentros llegara a su fin. Llegó, y es el que todo hincha de Central quería. Un refuerzo de superlujo que sumará mucho el equipo de Ariel Holan.

El regreso fallido del año pasado

Fue muchísima el agua que corrió debajo del puente sobre lo que se consideraba el posible regreso de Di María a Central, del que se viene hablando desde hace varios años, pero que en el último tiempo tuvo episodios particulares, como las amenazas que sufrió el futbolista hace menos de un año. Entonces parecía que ya se concretaba y hasta Marco Ruben decidió regresar al fútbol para jugar con Angelito. Sin embargo, esas amenazas truncaron su retorno en aquel momento. Pero en el fútbol la pelota rueda constantemente y esta vez el final fue otro.

Lo que siempre estuvo claro fue que la decisión corría pura y exclusivamente por cuenta de Di María. Era él quien iba a decidir si volvería al club de sus amores, el que lo formó y lo lanzó al profesionalismo. Y Angelito consideró que tras este último año en Benfica era "el" momento para regresar a su Central querido. Es cierto, a los 37 años, pero futbolísticamente activo.

El cimbronazo podía llegar de boca o puño y letra del propio Di María, pero fue Central el que encendió la mecha de esta bomba mediática y futbolística que en la tarde de este jueves estalló en Rosario y repartió esquirlas en el mundo entero. Porque de inmediato el mundo del fútbol habló del regreso de Angelito a Arroyito.

Vuelve un campeón del mundo

Quien llegará a Central es ni más ni menos que un campeón del Mundo. Porque independientemente de lo que ocurra en el Mundial de Clubes, Di María llegará con el aura de figura de la selección argentina hasta hace muy poquito tiempo.

Ese pasado reciente le confiere a la noticia la condición de impactante, pero lo que le mete una potencia increíble es el presente futbolístico que todavía tiene Di María, quien viene de jugar la final de la Copa Portugal.

Hace un par de semanas se supo que Di María no continuaría su carrera en Benfica, club en el que militó en la última temporada (luego de aquel regreso trunco de hace un año a Arroyito) y desde ese momento las especulaciones volvieron a aparecer en Central. Fue en esos días cuando trascendió que Fideo tenía tomada la decisión de instalarse definitivamente en Rosario, con dos alternativas posibles: regresar a Central o dejar el fútbol. Indudablemente, el corazón pudo más.

¿Se podía esperar que sucediera? Por supuesto que sí, más allá de los reparos que siempre hubo que poner sobre el regreso de Di María a Central. Fue el posteo que su esposa Jorgelina hizo inmediatamente después de finalizado el partido entre Benfica y Sporting de Lisboa en la final de la Copa Portugal, con la imagen de Fideo agachado, con mucha congoja por la derrota, el que encendió la ilusión. La mujer escribió un largo texto y en el final habló de "esa zurda todavía no va a descansar", con dos corazones bien visibles, uno azul y el otro amarillo.

Después de eso ya casi nadie dudaba de que el regreso de Di María a Central estaba a nada de concretarse y que sólo era cuestión de ver en qué momento se hacía público y quién anunciaba semejante noticia. Fue este jueves 29 de mayo de 2025, que quedará guardado en la memoria de todos los canallas.

Hoy todos lo saben: Di María jugará en Central

No deja de ser importante el momento de la publicación, teniendo en cuenta la dilación de aquella historia de hace un año, en la que nadie sabía absolutamente nada. Hoy todo el mundo sabe que Di María jugará en Central, por lo que los hinchas no tendrán tiempo ni espacio para las conjeturas. Es más, el club podrá trabajar sobre el mercado de pases con lo que será, a todas luces, un as bajo la manga.

Desde el momento en que Di María dejó Central en 2007, siempre existió un sueño colectivo en Arroyito de que alguna vez los caminos del jugador y Central volvieran a cruzarse. Tras algunos intentos fallidos, el momento llegó. Como escribió Jorgelina Cardoso hace algunos días en Instagram, la zurda de Di María todavía no va a descansar y lo que tenga para seguir demostrando lo hará en su Central querido.