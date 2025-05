Di María cerró su ciclo en Portugal y su futuro activa otra vez la ilusión en Central

Ángel Di María no pudo contener el llanto tras la derrota en la final de la Copa de Portugal.

A contramano de su dilatada y exitosa trayectoria, Di María no pudo ponerle punto final a su estadía en Portugal con un título. Y no sólo eso, sino que fue suplente e ingresó recién en tiempo suplementario. Pero lo sucedido en esta final es un mero detalle. Lo sustancial será lo que ocurra de aquí en más.

Acá no hay lugar para segundas lecturas respecto a su futuro, al menos en relación a los colores que defenderá por un par de semanas más. Es que fue el propio jugador quien confirmó que dejará Benfica. Lo hizo después de que el conjunto lusitano jugara su último partido en su estadio, por el torneo local, aunque sabiendo que tenía todavía por delante el choque por la final de la Copa de Portugal.

Concluida la final de la Copa de Portugal, Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, hizo un posteo en la red social Instagram apoyando a Fideo, pero, a priori, entregando algún tipo de señal clara respecto al futuro del futbolista.

"Si de algo me convenzo cada día más es de tus ganas de ganar siempre, cada partido y cada final como si nunca hubieras ganado nada, eso te hace enorme, siempre querer más y no conformarte ni siquiera con ser campeón del mundo, bicampeón de América y tener 36 títulos. Levantá esa cabeza que se te cae la corona rey, hay que seguir cumpliendo sueños, el libro todavía tiene páginas en blanco... Esa zurda todavía no va a descansar... y yo, a tu lado, dándote mi hombro una vez más, para que frenes, pienses, respires profundo y sigas adelante. TE AMO CON TODAS MIS FUERZAS", fue la frase, acompañada por corazones azules y amarillos, que publió Jorgelina.

JOrgelina.jpg El posteo de orgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, tras el partido de Benfica ante Sporting de Lisboa.

>>Leer más: Un sueño llamado Di María: final en Portugal, Mundial de Clubes y ¿futuro en Central?

Cuando Di María habló y en Central tomaron nota

Cuando Di María confirmó que no continuará en Benfica, automáticamente se instalaron todas las versiones habidas y por haber y una de ellas, la que más sustento tuvo, fue que Fideo tenía pensado radicarse en Rosario para vivir junto a su familia. Es la información que partió de los principales medios portugueses.

Fidop.jpg A di María le queda por delante el Mundial de Clubes, que se jugará en Estados Unidos.

Y en ese contexto se dio cuenta que maneja dos posibilidades. Una es volver a ponerse la camiseta de Central y la otra retirarse definitivamente del fútbol profesional. Como tantas otras veces, sólo Di María sabe qué decisión tomará, si es que ya decidió. Es difícil pensar que a esta altura de su carrera no haya definido qué hará de su vida inmediatamente después del Mundial de Clubes.

En el mientras tanto, en Central volvió a encenderse la ilusión de que Di María cumpla con ese deseo del que tantas veces habló y que no es otro que lucir nuevamente los colores del club que lo formó y lo lanzó al profesionalismo.

Previo al partido contra Sporting de Lisboa, desde Benfica confirmaron que Di María formará parte del equipo en el Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos entre el 14 de junio y el 13 de julio próximos. A Fideo se le vence el contrato el 30 de junio, pero si Benfica llega a las instancias finales seguramente hará una renovación de contrato automática, por una cuestión meramente formal. Sí es un hecho que cuando Benfica termine su participación en el torneo Di María pasará a ser jugador libre.

>>Leer más: La triste despedida de Ángel Di María del Benfica: "Me duele terminar así"

Inevitable no hablar de su regreso

Así, es inevitable que en Central no se vuelva a hablar de su regreso al club, le pese a quien le pese. Es que en estos últimos años cada vez que se habló de la posible vuelta de Di María a Central siempre alguien se alteró, tanto de un lado como del otro.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/vaibenfica1904/status/1926718829368922434&partner=&hide_thread=false Di María pic.twitter.com/WKZz5onUrJ — Vai Benfica (@vaibenfica1904) May 25, 2025

Ahora puede pasar algo similar, aunque el escenario parece distinto. No obstante, y como ya se dijo infinidad de veces, mientras Di María esté activo y en el medio tenga un vencimiento de contrato no hay forma de excluir a Central de la conversación. Se insiste, le moleste a quien le moleste.

Puede ser cierta o no esa versión de que Di María regresará a Rosario para instalarse definitivamente y lo mismo con la posibilidad de que sea Central o ningún otro club. Nadie lo sabe a ciencia cierta, salvo el propio Di María y su entorno familiar más cercano.

Hace años que el hincha de Central se viene ilusionando con la vuelta de Fideo y la última experiencia fue no sólo la más fuerte, sino la más frustrante. Es que todos en Arroyito creyeron que eso se iba a concretar a mediados de 2024, después de que la selección argentina terminara su participación en la Copa América de Estados Unidos. Pero pasaron cosas.

>>Leer más: Ángel Di María cumple 37 años: la historia de un prócer del fútbol argentino

Fideo.jpeg Fideo Di María estuvo muy cerca de regresar hace un año, pero esa vuelta quedó trunca.

Aquella vuelta que se truncó

Aquellas amenazas que recibió el jugador y de las que tanto se habló fueron el gran impedimento para su vuelta se concretara. Quizá Fideo en ese entonces demoró más de la cuenta en informar qué iba a ser de su futuro, pero lo cierto es que su decisión fue regresar a Portugal para jugar un año más en Benfica.

Un año después, Benfica ya no corre en esta historia, a Di María se le termina el contrato y en Central vuelven a soñar. Por eso no hay forma de no especular con su regreso, por más que alguien se pueda sentir irritado. Sería querer tapar el sol con las manos.

Fideo cerró este domingo un ciclo en Benfica y no pudo ser levantando una nueva copa. ¿Lo que viene? ¿Será con la camiseta de Central? Lo de su esposa Jorgelina pareció ser todo un indicio, pero como siempre, Di María tiene la pelota.