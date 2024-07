Angel Di María prepara su último partido y alrededor se tejen versiones

En Portugal dieron por hecho que Angel Di María se quedará en Benfica y otros medios lo replicaron, pero no hubo confirmaciones. Central, a la espera.

Por supuesto, tiene mucho para estar concentrado con la selección, porque el domingo seguramente jugará la final ante los colombianos. Más allá de que Lionel Scaloni no haya confirmado los once, y nunca lo hace, no hay dudas de pondrá a Di María en el equipo.