Almirón, luego de la derrota de Central ante Belgrano: "Da bronca el resultado, pero el equipo jugó bien"

Tras el debut en el Clausura, el entrenador canalla analizó el rendimiento del equipo en Córdoba, donde destacó una "mejora" en el desarrollo del encuentro

Jorge Almirón durante el debut de Central ante Belgrano por el torneo Clausura

Central perdió 2-1 ante Belgrano en el debut del Torneo Clausura 2026 y Jorge Almirón analizó el rendimiento de su equipo tras el encuentro disputado en el Gigante de Alberdi. El entrenador consideró que el Canalla "mejoró en el segundo tiempo" y sostuvo que "el empate habría sido el resultado más justo".

“Da bronca la derrota. En el primer tiempo ellos jugaron mejor y el segundo fue todo nuestro. Yo sentía que se podía ganar. La última fue una jugada evitable. Es una dura derrota, pero el equipo tuvo buenos momentos ", expresó Almirón en conferencia de prensa.

El conjunto rosarino sufrió durante la primera parte ante el campeón del Torneo Apertura. Sin embargo, reaccionó en el complemento, empató de manera transitoria con un gol de Julián Fernández y generó varias situaciones para quedarse con la victoria. Belgrano, no obstante, marcó el 2-1 en el tramo final y se quedó con los tres puntos.

El entrenador auriazul valoró la evolución que mostró durante el encuentro: "Más allá de que fue ante un rival fuerte, no sentí que el equipo necesitara cambios. Es el primer partido oficial y cuando se pierde siempre es difícil analizar. El empate era lo más justo . Fuimos evolucionando y mejorando. Da bronca el resultado, el juego no me dejó satisfecho, pero el equipo lo hizo bien ".

Almirón también marcó las diferencias entre los dos tiempos: "Creo que en el segundo tiempo nos soltamos y mejoramos. En el primero estuvimos muy acelerados, perdimos pases fáciles y eso el rival, con buenos jugadores, lo aprovechó".

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El técnico de Central también destacó la propuesta de su equipo y el rendimiento del rival: "Rescato la intención de jugar. El equipo fue mejorando. Belgrano tiene buenos jugadores y mucha precisión. Manejaron los tiempos y los espacios en el primer tiempo. Mejoramos en el segundo tiempo y el arquero de Belgrano fue figura. Nos hacen el gol cuando mejor estábamos".

"Esto recién empieza y tenemos muchos partidos por delante", concluyó el técnico canalla.

Con el objetivo de reponerse rápidamente, Central se enfrentará a Racing el próximo martes 28 de julio, desde las 21.15, en el Gigante de Arroyito.