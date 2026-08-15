Almirón le puso freno a casi todos los titulares: cuántos viajaron para el choque con Barracas Central

El técnico canalla convocó a unos poquitos futbolistas de los que actuaron ante Corinthians, al resto ni los llevó. Toda la atención está en la Libertadores

Jorge Almirón decidió preservar a la mayoría de los titulares, por eso el recambio para visitar a Barracas Central.

De cara al cotejo de este domingo, cuando Central visite a Barracas Central por la fecha cinco del Clausura, Jorge Almirón decidió preservar a la gran mayoría de los jugadores que fueron titulares el jueves pasado en el partido de ida de octavos de final de Copa Libertadores ante Corinthians.

¿La idea? Que todos ellos estén lo más descansados posible para afrontar el decisivo encuentro de vuelta, que se disputará el próximo jueves en suelo brasileño, más precisamente en San Pablo.

Por este motivo, en la delegación auriazul que viajó en micro este sábado por la tarde rumbo a Capital Federal, no estuvieron ocho de los once que protagonizaron el primer cruce copero de octavos: Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández, Franco Ibarra, Ángel Di María, Giovanni Cantizano, Jaminton Campaz y Enzo Copetti . Y tampoco viajó Marco Ruben, quien se sigue poniendo a punto en lo futbolístico tras reponerse de una lesión muscular, que de todos modos no le impidió ingresar un puñado de minutos en el final del encuentro de Libertadores ante el Timao.

De los que estuvieron desde el minuto inicial frente a Corinthians, sólo tres futbolistas viajaron a Buenos Aires: Jeremías Ledesma, Emanuel Coronel y Francisco Pizarro . Y puede que ninguno de ellos sea titular frente a Barracas Central, donde Almirón planea, claramente, poner en cancha un equipo con mayoría de jugadores que habitualmente conforman el banco de relevos.

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Emanuel Coronel es uno de los tres que fueron titulares en la Copa que viajó para e Choque contra el Guapo. Celina Mutti Lovera / La Capital

Entre los 23 citados para firmar planilla ante Barracas, aparecen algunos futbolistas que tendrían su lugar asegurado en el once inicial que se medirá ante El Guapo. En ese grupo de jugadores figuran: el arquero Axel Werner, los defensores Facundo Mallo, Sebastián Zaracho (debutaría en Central) y Alexis Soto; los volantes Federico Navarro y Pol Fernández; y los delanteros Julián Fernández y Tomás Badaloni. Y también habrá que ver si el DT se decide por darle su primera oportunidad como titular a Alan Rodríguez. El volante uruguayo, que se sumó hace pocos días al plantel, ya hizo su estreno como jugador auriazul en el cierre del cotejo de Copa frente a Corinthians, el último jueves.

Concentrados Barracas Central para la Fecha 5 del Torneo Clausura#VamosCanalla pic.twitter.com/6BoGjli7Pj — Rosario Central (@RosarioCentral) August 15, 2026

Juan Giménez, otra vez en la lista

Además de los mencionados, entre los 23 convocados hay varios juveniles. Allí sobresale el regreso de Juan Giménez. El marcador central de 20 años participó en los últimos dos encuentros de reserva buscando mejorar su ritmo futbolístico.

Giménez, que ya debutó en primera división, donde sumó mas de 20 partidos, se recuperó de una lesión ligamentaria en rodilla derecha que padeció hace un año. Y todo indica que estaría, al menos, entre los relevos en cancha de Barracas Central.

El central Juan Giménez viene de jugar los dos últimos partidos en reserva. Ante Barracas irá al banco de suplentes.

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En cuanto al resto de los juveniles, fueron citados algunos que ya son habitué en el banco de primera y que ya debutaron en el círculo superior, como el central Luca Raffin, el lateral Elías Verón, el mediocampista central Lucas Ramos, los volantes ofensivos Santiago Segovia y Marcelo Cabrera y el delantero Fabricio Oviedo.

Pero también hay jóvenes que esperan por su bautismo de fuego. Allí aparecen el central Álvaro Güich, el ahora lateral izquierdo (antes zaguero) Felipe Carnicero, el volante de ataque Valentino Felici y el delantero Gino Pavoni.

Los convocados por Almirón

Almirón llevó 23 futbolistas para el partido contra Barracas. Ellos son: Jeremías Ledesma, Axel Werner, Emanuel Coronel, Elías Verón, Facundo Mallo, Sebastián Zaracho, Juan Giménez, Luca Raffin, Álvaro Güich, Alexis Soto, Felipe Carnicero, Federico Navarro, Vicente Pizarro, Lucas Ramos, Guillermo Fernández, Julián Fernández, Santiago Segovia, Alan Rodríguez, Marcelo Cabrera, Gino Pavoni, Valentino Felici, Fabricio Oviedo y Tomás Badaloni.