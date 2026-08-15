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Con goles de Guch y Mazzantti, Newell's armó un gran triunfo ante Riestra

Newell's se puso de pie en el Coloso tras la caída con Defensa y Justicia: venció 2 a 0 a Deportivo Riestra

15 de agosto 2026 · 21:03hs
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Facundo Guch anotó un golazo en el primero de Newells.

Leonardo Vincenti / La Capital

Facundo Guch anotó un golazo en el primero de Newell's.

Newell's reaccionó ante Deportivo Riestra, en el Coloso Marcelo Bielsa, por la 5ª fecha del torneo Clausura. Le ganó 2 a 0 con goles de Facundo Guch y Walter Mazzantti.

La previa

Además la Lepra tiene sus próximos dos duelos en su casa y ante su gente, ahora ante el Malevo y luego con Banfield, también en el parque Independencia. Por eso las responsabilidades le tocan la puerta y el equipo rojinegro no puede esquivar esa cita con la cosecha gruesa.

Por las obligaciones que se sumó por el traspié reciente en su visita a Florencio Varela, necesita dar pasos adelante concretos, con suma de unidades que sustenten este desafío.

Las incidencias del partido

39' Gol de Newell's: Mazzantti.

21' Gol de Newell's: Facundo Guch.

Pocas chances de gol frente a los arcos.

Comenzó el segundo tiempo.

Terminó el primer tiempo 0 a 0.

44' gran centro de Mazzantti y cabezazo cerca del palo del Colo Ramírez.

Partido muy trabado y lleno de imprecisiones en el Coloso.

28' disparo de Gómez Mattar y el balón salió desviado.

2' minutos error de Reinatti y luego le tapó el tiro a Alexander Díaz.

Leer más: Newell's espera a Riestra con un debut y una ausencia fuerte en el once titular

La formación titular de Newell's

Con motivo del Día de las Infancias de este domingo, el equipo titular de Newell's fue presentado de la siguiente manera:

Las estadísticas de Newell's y Riestra

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