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TC Pick Up: muchos nombres pesados y pocas chatas para un espectáculo inédito en el Fangio de Rosario

El parque fue escaso y el mal clima no acompañó a la TC Pick Up, pero Canapino, Werner, Ardusso y cía prometen domingo de pelea en el cierre de la fase regular

15 de agosto 2026 · 20:32hs
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Hernán Palazzo fue el último en clasificar en el corte final y se quedó con la pole position en el Fangio de Rosario

ACTC

Hernán Palazzo fue el último en clasificar en el corte final y se quedó con la pole position en el Fangio de Rosario, adonde la TC Pick UP llegó por primera vez.
Diego Azar fue el primer ganador del año y en Rosario estrenó una Hilux. Le falta asentarla pero en carrera promete avanzar.

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Diego Azar fue el primer ganador del año y en Rosario estrenó una Hilux. Le falta asentarla pero en carrera promete avanzar.

Una pena que el parque que llegó a Rosario no sea estimulante para pensar en una carrera con muchos condimentos. Pero, como siempre hay que ver el medio vaso, los nombres que correrán este domingo en el Fangio son una invitación al espectáculo. De hecho lo dieron en un sábado de clasificación pasado por agua y seguramente lo darán este domingo cuando se corran las series y sobre todo las finales de la primera vez de las TC Pick Up en la ciudad. Además, porque se define quién ganará la fase regular y por lo tanto arrancará la Copa de Oro con puntos extra.

Por supuesto que la situación económica de una matriz recesiva afecta a todas las actividades y el automovilismo no es una excepción. De hecho, es la primera vez en el año que el TC Pick Up sale del Mouras de La Plata y, aunque Rosario no queda lejos ni mucho menos, eso incidió seguramente para que el parque automotor sea el más reducido de la temporada. Apenas 12 chatas circularon por los 4 mil metros del Fangio, la misma cantidad para el TC Pista Pick Up.

En Rosario se corre la séptima fecha, última clasificatoria para las Copa de Oro y Plata. Y en la anterior carrera hubo 14 máquinas en el Mouras (15 para el TCP Pick Up), que entonces era el parque más bajo. Así que es una pena que este domingo las series se disputen con 6 pilotos cada una y la final con 12, siempre que no pase nada en las mangas.

>>Leer más: El TC Pick Up llega por primera vez al autódromo de Rosario

El Flaco Ardusso tuvo un toque en el curvón.

El Flaco Ardusso tuvo un toque en el curvón.

Grandes nombres que pelean por 15 puntos

Pero lo bueno es que entre los 12 protagonistas hay pilotos de peso, como Agustín Canapino, Mariano Werner y Facundo Ardusso, que pelearon duro por lograr la pole, pero primero se las arrebató Otto Fritzler y, en el último intento antes de cerrar la tarde sabatina bajo una pertinaz llovizna, apareció Hernán Palazzo para quedarse con el “uno”. Los tres primeros mencionados quedaron 3º, 4º y 5º.

Además del parejense Ardusso, otro santafesino que clasificó fue Ignacio Faín, que quedó 7º. El piloto de Villa Minetti no había quedado conforme con lo realizado y admitió que cometió errores, mientras que el Flaco le dio duro con la cola de la Hilux en el segundo corte, pero los daños que le quedaron no le impidieron meterse al último para pelear la pole.

El sanjuanino Tobías Martínez, del RUS Med Team, finalizó 6º, Diego De Carlo fue 8º, Marco Dianda 9º, Gastón Mazzacane 10º, Gustavo Tadei 11º y Diego Azar 12º.

Azar estrena en Rosario una Hilux, con la que completará la temporada, junto al Azar Motorsports. El piloto de Del Viso fue el primer ganador del año a bordo de una Fiat Toro.

Diego Azar y la nueva Hilux.

Diego Azar y la nueva Hilux.

La fase regular termina en Rosario y hoy la gana Mariano Werner, que además obtuvo dos victorias. Es seguido por Fritzler, que también ganó, y el campeón Canapino que aún no lo hizo. Mientras, Ardusso no hizo todas las carreras y hoy está afuera de los 12, pero puede entrar.

>>Leer más: Turismo Carretera: la estrella en San Juan fue Tobías Martínez, en la primera del RUS Med Team de acá

El TC Pista Pick Up

En la telonera también corrieron 12 pick up, donde Tomás Palladino se llevó los dos puntos de la pole, seguido de Santiago Biagi y el de Rufino Faustino Cifre. Entre ellos está la pelea por llevarse los 15 puntos de la fase regular, a los que se agregarán los de los triunfos.

Lidera Santiago Biagi, seguido de Palladino y Cifre, todos con la victoria obligatoria. El puntero del RUS Med Team consiguió tres victorias, por lo que puede empezar la Copa de Plata de manera inmejorable si se queda con la fase regular. Así que, pese al poco parque, habrá una lucha enorme.

El cronograma del domingo en Rosario

Domingo 16: Horario de TV de 10:00 a 15:00 H, por Canal 9.

TCPPK | 10:10 Hs. 1ra Serie a 5 vueltas.

TCPPK | 10:40 Hs. 2da Serie a 5 vueltas.

TCPK | 11:10 Hs. 1ra Serie a 5 vueltas.

TCPK | 11:40 Hs. 2da Serie a 5 vueltas.

Copa Bora | 12:10 a 12:30 Hs. FINAL a 12 vueltas o 20 minutos máximo.

TCPPK | 13:05 a 13:35 Hs. FINAL a 18 vueltas o 30 minutos máximo.

TCPK | 14:10 a 14:50 Hs. FINAL a 20 vueltas o 40 minutos máximo.

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