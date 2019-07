Alexis dio otra señal con un nuevo gol

No afloja. Alexis ya le había convertido a Independiente hace una semana. El mellizo cumple con goles.

Alexis Rodríguez está encendido. No es un clásico goleador, pero anda fino frente al arco. Con un tiro medido abrió la cuenta en el 1-1 entre Newell’s y Atlético de Rafaela, en el partido jugado en segundo turno entre los equipos alternativos. Fue el segundo tanto en la pretemporada del mellizo, que a pesar de no aparecer ayer en la alineación principal pide a gritos de gol aparecer entre los once en el inicio de la Superliga.

No es un capricho imaginarlo de titular en el comienzo del torneo oficial. Alexis integró el equipo principal en todos los amistosos, exceptuado el de ayer. El hecho de los dos tantos (el otro se lo convirtió a Independiente) rubrican que está haciendo los méritos para eso. Aparte Kudelka no cuenta con otro jugador rápido por afuera. Luis Leal cumplió ayer esa función, pero no es su virtud.

Alexis aprovechó ayer un desborde y le dio de zurda, con un toque sutil, para meterla junto al palo. Fue el 1 a 0. Consiguió lo que no pudo su hermano Denis al ejecutar un penal al medio que rechazó el arquero Matías Tagliamonte cuando el encuentro estaba 0 a 0.

Uno de los compañeros de Alexis en la ofensiva fue Francisco Fydriszewski, con quien había jugado los otros amistosos en el equipo titular. El Polaco no incidió en el área y no aprovechó una opción propicia. Desde corta distancia la mandó hacia donde se encontraba el golero de la crema luego de un desborde del uruguayo Gabrielli.

Newell’s tuvo algunas proyecciones interesantes del lateral Angelo Gabrielli y el control criterioso del volante Manuel Llano. Ramiro Macagno atajó su primer amistoso (reemplazó a Nelson Ibáñez). Sacó un remate difícil desde lejos, pero cometió una infracción al agarrar un pase atrás de un compañero. El tiro libre dentro del área lo pateó Junior Mendieta, el balón pegó en Insaurralde y descolocó al uno. Fue el 1 a 1 sobre el cierre del encuentro.

Las formaciones del partido, jugado en dos tiempos de 60’, fueron las siguientes:

Newell’s: Ramiro Macagno; Angelo Gabrielli, Stéfano Callegari (31’ Facundo Pardo), Fabricio Fontanini (31’ Juan Pablo Freytes) y Leandro Grimi; Manuel Llano, Juan Manuel Requena (45’ Ribair Rodríguez) y Denis Rodríguez (45’ Francisco Rodríguez); Cristian Insaurralde, Francisco Fydriszewski (45’ Nazareno Funez) y Alexis Rodríguez (45’ Joaquín Torres).

Atlético de Rafaela: Matías Tagliamonte; Franco Gómez, Gastón Tellechea, Sergio Rodríguez y Nahuel Speck; Román Cappelletti, Franco Baudracco, Mauro Marconato y Junior Mendieta; Matías Godoy y Leonardo Acosta.

Incidencias: 13’ Tagliamonte (AR) le atajó un penal a Denis Rodríguez (NOB).

Goles: 35’ Alexis Rodríguez (NOB), 53’ Mendieta (AR).