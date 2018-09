Alan Aguerre: "Puedo dar mucho y este es un buen comienzo"

Se arrojó sobre la derecha y con ambas manos tapó el tiro de Ricardo Noir. La atajada de Alan Aguerre marcó un quiebre en la definición por penales. La efectividad de sus compañeros cumplió el resto para que Newell's elimine por esa vía a Atlético Tucumán de la Copa Argentina, tras igualar 0 a 0 en los 90'. "Sé que puedo dar mucho y este es un buen comienzo", declaró el arquero, debutante el sábado en el equipo rojinegro reemplazando a Nelson Ibáñez. Sus pocas intervenciones fueron cruciales para clasificar a los cuartos de final y esperar con más optimismo el reinicio de la Superliga. "Veníamos mal y esta es una inyección de ánimo", dijo.

¿Cuál es tu sensación después de clasificar a los cuartos de final?

Es una alegría enorme. Veníamos mal, con cuatro partidos sin poder ganar. No la estábamos pasando bien, pero siempre confiábamos en nosotros. Esto sirve de cara a lo que se viene. Se nos vienen partidos muy importantes y esta es una inyección de ánimo.

¿Decidiste en el momento adónde tirarte en el penal de Noir o lo estudiaste?

Había mirado todos los penales de ellos, pero la verdad es que quedaban muy pocos en cancha (de los posibles ejecutantes). Cuando pensás en Atlético Tucumán, imaginás que lo pueden patear Barbona, la Pulguita Rodríguez, Abero, Matos. Y no estaba ninguno, por cambios y expulsión. Creo que fue un poco de intuición. Estuve cerca en el penal de Acosta y después pude con el de Noir.

¿Cuándo te enteraste que iba a ser titular y qué te dijo De Felippe en la previa?

A Omar ya lo conozco desde Vélez y él es de respaldarte en la cancha. No es de hablar mucho y decirte por qué vas a jugar o por qué no. Me dio el respaldo con el simple hecho de haberme traído a Newell's y con eso le estoy agradecido. En la práctica de fútbol de la semana tuve la chance de jugar en el equipo titular y al final se dio que atajé.

¿Esperabas con ansiedad esta oportunidad?

Sin dudas. Vine a Newell's a triunfar. Tengo mucha confianza en mí. Sé que puedo dar mucho y este es un buen comienzo.

¿Qué importancia tiene este triunfo pensando en la Superliga?

Es una inyección de ánimo. No creo que ningún rival nos haya superado en la Superliga. En la copa, merecimos ganarle a Atlético Tucumán en los 90 sin tener que llegar a los penales. Y también el partido anterior contra ellos, en el que fuimos superiores y quizás por un descuido lo perdimos (1-2). Hicimos un gran partido con Independiente (2-2). Con Godoy Cruz (1-2) tampoco merecimos perder. Es un plantel que venía golpeado y esto sirve de cara a lo que se viene.

¿Por qué no pudieron hacer la diferencia teniendo en cuenta que Atlético Tucumán jugó 60' con un jugador menos?

Un motivo fue Lucchetti. Tapó tres o cuatro pelotas claras. Hubo situaciones. Después, ante un rival que se queda con uno menos, lo difícil no es defender sino atacar. Atlético Tucumán desplegó dos líneas de cuatro. Sintieron la ausencia de jugadores a la hora de atacar, pero al momento de defender es lo mismo que si hubiesen tenido a los once. Nosotros tuvimos mucho la posesión de la pelota, tratamos de buscar por afuera. En el primer tiempo tratamos de encontrar al Gato (Formica) por adentro y jugar por afuera con Figueroa y Joel (Amoroso). En definitiva fuimos merecedores de pasar de ronda.

Se puede venir un clásico en los cuartos de final.

Conociendo que la ciudad es muy pasional, sería lindo disputar un clásico. Pero todavía falta porque Central tiene un rival muy difícil. Almagro estuvo a punto de ascender en el torneo pasado (del Nacional B). La Copa Argentina siempre es muy difícil, incluidos los equipos de primera. Los partidos se resuelven por detalles. Un día te levantaste mal y no tenés posibilidades de revancha.

¿Cómo es la competencia con Ibáñez?

Muy buena. En Vélez tuve compañeros que me hablaron muy bien de él. Me parece un excelente arquero. Desde que llegó me dio ánimo.

Cuando se lleva un tiempo sin atajar, ¿es complicado para un arquero tener que demostrar en 90' que se está en condiciones de hacerlo?

Tener continuidad te da otra cosa, para el arquero lo es todo. Pero en Vélez había terminado atajando y no era mucho el período de inactividad. Pasaron cuatro fechas nada más de la Superliga sin que yo ataje. Me sentí bien. No sentí esa ausencia del fútbol de unos pocos meses.

¿Te imaginás en el arco contra Belgrano?

Obviamente que eso depende de Omar (De Felippe). Tanto Ibáñez como yo estamos preparados para hacerlo.