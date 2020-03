Ahora mira a "zona de copas"

Allá por octubre del año pasado, tras la 10ª fecha y el 3 a 1 sobre Patronato, el 7º lugar de la tabla de posiciones le pertenecía a Newell’s: en “zona de copas”. Claro, entonces ni importaba porque lo único trascendente era enfocar todo a no caer en la zona roja del promedio. Hoy, a una fecha del final de la primera parte de la temporada futbolística, la lepra está en el 8º lugar: en “zona de copas”. Y algo cambió. Ya no es exclusividad el tema no descender, es más, de no mediar un desmoronamiento de la producción futbolística, el equipo que conduce Frank Kudelka tiene por delante pensar más en si clasificará a la Copa Libertadores o a la Copa Sudamericana en los once partidos que se vendrán en la Copa Superliga.

Todo cambió desde diciembre. Los 8 partidos que jugó el rojinegro finalizaron con al menos un punto para las tablas y eso eyectó al equipo hacia los primeros puestos de la tabla de posiciones casi en la misma proporción que lo alejó del fondo rojo de los promedios. En esta racha fueron 3 victorias, en Avellaneda (3-2 a Independiente) al ponerse al día con el postergado de la 2ª fecha, y en el Coloso ante San Lorenzo (1-0) y Colón (4-0); más 5 empates de los que 4 fueron de visitante y ante rivales importantes: en Tucumán, Sarandí, Lanús y en la otra vereda de Avellaneda frente a Racing.

Y más allá de los resultados la clave está puesta en cómo Newell’s los alcanzó, con un juego confiable. Hoy no espera a lo que pase en los partidos, ya no sale de Rosario con aquel karma de que era casi una fija una derrota. Hoy es confiable y de no mediar una debacle estará al final de la temporada clasificado a una de las copas internacionales.

No le fue sencillo al entrenador rojinegro encaminar a sus dirigidos hacia la tranquilidad. Tomando como referencia la 10ª fecha, por el triunfo en Paraná y aquel 7º puesto, más que fue el partido previo a dos derrotas que amenazaron como un frente de tormenta (ante el Gimnasia de Mara-

dona por el 4-0 y en Córdoba frente a Talleres, por 1-0) es que se proyecta el andar en dos direcciones opuestas (hacia arriba y abajo) pero como consecuencia de rendimientos y resultados.

Una cuestión que casi no se tomó en cuenta entonces, obviamente porque estaba pendiente el partido con Independiente, es que al final de aquella 10ª fecha con la lepra en el 7º lugar si se le podría sumar el 3-2 ante el rojo, el líder del torneo debía ser Newell’s por diferencia de goles sobre Boca y Argentinos Juniors.

Claro, las derrotas ante triperos y cordobeses bajó al equipo al 10º lugar (siempre con un partido menos que el resto), que el rojinegro lo bancó ganándole a Defensa y Justicia pero que las últimas dos derrotas, también al hilo) lo bajaron de la zona de copas y lo dejaron en un 13º lugar.

Al ponerse al día y traerse el triunfazo de la cancha de Independiente, tras la igualdad en Tucumán y luego al empatar en Sarandí cerró el año en el expectante 10º puesto.

Quedaba afirmar al equipo desde el inicio de este 2020. Sin que se fueran protagonistas principales (un acierto, sin dudas), trayendo un jugador clave (Sebastián Palacios) y apostando a otro de renombre (Pablo Pérez). Ambos ya empezaron a aportar, y se espera mucho de ellos para la Copa Superliga, en la que Newell’s deberá a animarse a ir por más.

El 7º puesto volvió a pertenecerle tras la victoria ante San Lorenzo y el empate con Estudiantes. Bajó al 8º con el empate en Lanús y subió al 6º al golear 4-0 a Colón.

Y a una fecha del final del primer torneo de la temporada ayer quedó 8º tras el muy buen empate con Racing y los resultados en otras canchas.

Queda la última fecha y al Coloso llegará Godoy Cruz, el último de la tabla, un equipo al que la lepra no debería costarle vencer. Ya no hay dudas que finalizará la Superliga en “zona de copas”, y si derrota a los mendocinos aún se alejará más de la temida tabla del promedio que ya parece ser pasado.

Hoy el Newell’s de Kudelka está 8º, a un punto de los cinco terceros. Claro que también con apenas 2 puntos sobre el 11º (Talleres), que hoy sería el que no ingresaría a la Sudamericana, al que debería tener a distancia.

Igual, restan los once partidos de la Copa Superliga (ver aparte) y ahí se definirán las clasificaciones. Pero sin dudas fue un paso trascendente hacia adelante terminar el torneo lejos de la zona roja del promedio cambiándola por la “zona de copas”.