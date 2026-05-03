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Reemplazo de cadera: por qué no todas las cirugías se realizan de la misma manera

El abordaje quirúrgico varía según cada paciente, la patología y la experiencia del equipo médico. Un especialista de Grupo Gamma explica las diferencias y cómo se toma la decisión

3 de mayo 2026 · 08:14hs
Reemplazo de cadera: por qué no todas las cirugías se realizan de la misma manera

Cuando una persona necesita un reemplazo de cadera, una de las primeras preguntas que surge es cómo se realiza la cirugía. La respuesta, lejos de ser única, abre un abanico de posibilidades: no hay una sola forma de hacerlo.

El reemplazo total de cadera es un procedimiento altamente efectivo para tratar patologías como la artrosis, la necrosis avascular o algunas fracturas. Su objetivo es aliviar el dolor y recuperar la movilidad, mejorando la calidad de vida. Sin embargo, para alcanzar estos resultados, existen distintos abordajes quirúrgicos.

En este sentido, el Dr. Luis Turus, integrante del Servicio de Ortopedia y Traumatología de Grupo Gamma, explica que el "abordaje" refiere al camino que elige el cirujano para acceder a la articulación de la cadera. Según detalla, los más utilizados son el abordaje posterior (o posterolateral) y el abordaje anterior directo, ambos seguros y con muy buenos resultados cuando son realizados por equipos con experiencia.

La diferencia entre uno y otro no radica en la prótesis, sino en la forma de acceder a la articulación para su colocación.

Abordaje anterior: una técnica en crecimiento

En los últimos años, el abordaje anterior directo ganó popularidad. Tal como señala el especialista, se realiza a través de un plano entre músculos, lo que en general evita tener que seccionarlos.

De acuerdo con el Dr. Turus, en algunos pacientes este tipo de abordaje puede asociarse a menor dolor en los primeros días posteriores a la cirugía, menor sangrado durante la operación, incisiones más pequeñas y una recuperación inicial más rápida. No obstante, aclara que estos beneficios suelen observarse principalmente en el período inmediato posterior.

Dentro de este abordaje, existe una variante conocida como incisión tipo "bikini", que sigue las líneas naturales de la piel en la zona inguinal. Su principal ventaja es estética, ya que permite que la cicatriz sea menos visible, mientras que desde el punto de vista funcional los resultados son similares a otras variantes.

Una decisión personalizada

A pesar de los avances técnicos, no todas las opciones son adecuadas para todos los pacientes. El Dr. Turus subraya que la elección del abordaje depende de múltiples factores, como las características individuales, la patología a tratar, la complejidad del caso y la experiencia del equipo quirúrgico.

En este contexto, la decisión no se basa únicamente en una técnica específica, sino en una evaluación integral.

El especialista destaca que en Grupo Gamma los equipos trabajan con un enfoque que combina tratamiento personalizado —adaptado a cada caso— con una mirada global de la patología. Así, la elección del abordaje quirúrgico se integra en una estrategia más amplia, orientada a lograr el mejor resultado posible.

El objetivo es siempre el mismo: realizar una cirugía segura, alcanzar un buen resultado funcional y acompañar una recuperación adecuada para cada paciente.

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