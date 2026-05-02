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"Satellites on fire": cómo funciona la app creada por rosarinos que detecta incendios en tiempo real

La plataforma trabaja con satélites públicos de la Nasa. Sus creadores, tres jóvenes de 22 años, se conocieron en el colegio ORT de Rosario

2 de mayo 2026 · 06:10hs
 Joaquín Chamo

 Joaquín Chamo , Franco Rodriguez Viau y Ulises López Pacholczak, fundadores de la app Sattelites On Fire
Satellites on fire: cómo funciona la app creada por rosarinos que detecta incendios en tiempo real

Una app desarrollada por tres jóvenes rosarinos permite detectar incendios en tiempo real. Joaquín Chamo, Franco Rodríguez Viau y Ulises López Pacholczak se conocieron en la escuela secundaria, y, previo a graduarse, comenzaron a desarrollar, Satellites On Fire, una innovadora plataforma que busca resolver un problema ambiental. La iniciativa nació como un proyecto curricular de la escuela, pero hoy se transformó en una novedosa aplicación.

En particular, la aplicación integra información proveniente de más de diez satélites, junto con cámaras, drones y sensores meteorológicos. Estos datos son procesados mediante modelos de inteligencia artificial que permiten detectar focos de fuego en etapas tempranas y emitir alertas en tiempo real.

"Nos conectamos a satélites públicos, tanto de la Nasa como de la Noa, procesamos la información a través de nuestros modelos propios de inteligencia artificial, y nos conectamos a cámaras en terrenos, donde detectamos incendios sobre las cámaras de nuestros clientes y enviamos alertas por WhatsApp para que puedan reducir el incendio y limitar las pérdidas", explicó Joaquín Chemo, de 22 años, en conversación con "Sobremesa", ciclo de streaming de Brindis Tv.

"Uno de nuestros principales diferenciales es la detección temprana y también la detección de pequeños incendios, a partir de los primeros tres o cinco minutos del fuego", explicó Chemo a Brindis TV. El joven explicó que, en promedio, Satellites On Fire permite anticiparse unos 35 minutos respecto a los métodos tradicionales. En el contexto de incendios forestales, esa ventana puede ser determinante entre un foco controlado y un desastre fuera de escala.

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Según describió Joaquín Chemo, el equipo de machine learning y data science de la plataforma cuenta con expertos que han trabajado en proyectos de investigación Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (Nasa) y la Agencia Espacial Europea (Esa). En total, son 25 personas en el equipo de Satellites On Fire: "Estamos en una etapa de pleno crecimiento", aseguró el emprendedor digital.

>> Leer más: Incendios forestales en la Patagonia: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?

Cómo nació Satélites on Fire: de la secundaria a una innovadora app

El proyecto surge en 2020, como un proyecto curricular de la escuela. Joaquín, Franco y Ulises, los tres cofundadores, se conocieron en la secundaria ORT. Los chicos crearon la primera versión de Satellites On Fire a los 16 años.

Los jóvenes tenían interés en las imágenes satélites y la inteligencia artificial. "Queríamos hacer algo con impacto, algo que pueda ayudar a la sociedad y al ambiente realmente", sumó Chemo.

sattelits

"Teníamos amigos que habían perdido sus casas por los incendios en Córdoba, en ese momento quisimos hacer algo al respecto", recuerda Joaquín, sobre la catástrofe natural que azotó a la provincia serrana en 2020. Este hecho puntual los motivó a crear la app

"Después de terminar el secundario quisimos que no quede ahí, así que fuimos creciendo y lo transformamos en lo que es hoy Satélites On Fire", expresó Joaquín Chemo, y agregó: "Siempre estuvimos enfocados en poder ayudar, no lo vimos como un proyecto solo escolar, siempre estábamos pensando cómo mejorarlo".

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