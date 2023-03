Nos juntamos con el papá en noviembre. Tenía la intención de que el hijo corra y cuando me dijo la edad pensé que no era posible. No lo conocía, la verdad. Ahí me frené y le dije que no me parecía, pero el papá insistió, me explicó que estaba muy desarrollado físicamente, que había corrido afuera. Lo que más me preocupaba era el tema físico, porque son autos difíciles de llevar. Ahí me mostró fotos y me empezó a convencer.

¿En estos casos la ACTC pone condiciones?

Se debieron hacer autorizaciones especiales con la ACTC porque cumple 15 años ahora (lo hará el miércoles) y eran pocas carreras hasta el cumpleaños. Hicimos no una sino dos pruebas y la verdad vimos que andaba bien, que no desentonaba, que manejaba bien e iba a poder hacerlo. El chico en verdad es muy maduro, muy profesional y entrenado, tanto física como psicológicamente. Hizo además mucho trabajo en simuladores, con una persona en Mar del Plata que le recomendé (Alejandro Morgera) y se llevó la victoria antes de lo que uno suponía.

Venís bárbaro con el equipo, vienen de salir campeones, las Dodge siguen siendo protagonistas. La sensación es que son de los equipos más fuertes hoy del Mouras.

Se trabajó mucho. Desde hace 3 o 4 años peleamos campeonatos y crecimos como equipo. Llegamos a muchas definiciones. El año pasado fuimos campeón (Ignacio Faín) y subcampeón (Lucio Calvani) del Pista Mouras, Alfonso Domenech pudo ganar dos carreras en el Mouras, peleó el título y pudo subir al TC Pista. Con Faín ya se ganó dos carreras este año, con Thomas Pozner ya se ganó también y lidera el campeonato del Mouras, y nos falta un poquito con Matías Cravero, que tiene un gran potencial. Le dedicamos mucho tiempo al Mouras, nos dedicamos mucho a esto y marcamos una diferencia con otros equipos que incursionan en otras categorías. Hay un gran grupo humano, muy bien formado desde hace muchos años. Y viene dando frutos.

¿Preferiste hacerte fuerte en las categorías de formación de la ACTC o simplemente se dio así y soñás con volver al Turismo Carretera?

Se fue dando, se hicieron lindos proyectos para estas categorías, se trabajó muy cómodo y se fueron logrando cosas. Me enfoqué ciento por ciento en el Mouras. Tuve varias propuestas para hacer TC Pista y TC, pero no quise embarcarme. Quizás para el año que viene tome la decisión de hacerlo, pero debo estar seguro totalmente. Ya es cosa mía, el equipo está con muchas ganas de hacerlo y me lo vienen pidiendo. A veces hacer las dos categorías al final termina pesando porque son muchas carreras, mucha logística y por eso estamos ahí. Lo estamos analizando y no está descartado que volvamos a hacerlo. A mitad de año ya lo voy a saber, pero sólo si el proyecto es serio.

¿Sentís que el Galarza Racing ya es un referente en la ACTC?

Lo que se ha logrado en los últimos años es mucho y mucha gente me lo hace saber. Eso me pone muy feliz, ser referente por lo menos de esta categoría. Como dije, tengo un gran grupo de trabajo que me fortalece.

¿Es además una puerta abierta para los pilotos de la región? Además de los pilotos actuales, pasaron muchos otros como Ian Reutemann, que fue el más precoz en su momento en ganar series y hacer poles en uno de tus autos, o Faín.

Obvio que ser un faro para los pilotos de la región para mí es algo importantísimo. Para todos ellos, para esta categoría escuela, que es promocional para llegar al Turismo Carretera, el equipo les da una opción cerca y saben cómo trabajamos y nos manejamos. Cuando ganamos el campeonato con Ignacio Faín el año pasado, fueron muchísimos los llamados de gente consultándome y eso nos fortaleció un montón, me enorgullece mucho. A veces uno no toma conciencia de lo que consigue.

Para Acebal debe ser un orgullo también. Debe haber mucha gente pendiente de lo que pasa con el Galarza Racing cada fin de semana. Además, le das trabajo a mucha gente.

El pueblo es muy importante para mí. Nos conocemos todos y es muy lindo lo que se logró. Tengo diez personas fijas en el taller y se agregan otras diez los días de carrera.

79035237.jpg Inolvidable. El Galarza Racing y la Dodge de Ignacio Faín, tras el título del TC Pista Mouras en 2022. Ahora la rompe en el Mouras.

Parece que, desde que colgaste el casco, el equipo empezó a crecer e imagino debe tener que ver con la dedicación. Les ha pasado a grandes pilotos que encararon sus equipos propios y tuvieron que desistir, como Agustín Canapino o Norberto Fontana. No debe ser nada fácil organizar su estructura y además correr.

Es absolutamente cierto lo que decís. Fue muy marcado que cuando me bajé del auto empezamos a crecer como equipo. Fue una decisión acertada viéndolo con el paso del tiempo. Yo también vi un antes y un después. No podía lograr correr, tener el equipo, juntar las publicidades. Lo hice muchos años, lo disfruté, pero en un momento tuve que decir “hasta acá llegué”. Sabía que si le dedicaba tiempo completo íbamos a crecer y lo hicimos. Veía que podíamos crecer. Abajo del auto hoy también me considero una pieza fundamental, por la experiencia, por las peladas de frente que me he pegado y que trato de evitárselas a mis clientes, de las cosas malas que me tocó vivir. Somos lo más profesional posible, me rodeo de gente seria y estoy todo el tiempo en el taller. Eso siento que es positivo y marca la diferencia.

Gran promedio

Desde 2017 el Galarza Racing ganó en el Mouras 28 veces, casi 4 por año: 9 Nacho Fain, 5 Ian Reutemann, 4 Lucio Calvani, 3 Gaspar Chansard, 2 Alfonso Domenech y Jonatan Vázquez, y 1 Pedro Boero, Thomas Pozner y Marcos Dianda. Y antes, en TC Pista venció con Sebastián Diruscio y Federico Pérez.