A México le dieron vuelta un partido: Gerardo Martino se fue insultado y agredido

Incluso, esta vez, fueron más allá. Algunos comenzaron a lanzarle vasos a Martino con bebidas dentro. Uno de ellos fue desviado, de lo contrario hubiera impactado contra la cabeza del director técnico.

Los simpatizantes se mostraron molestos y gritaron durante la segunda mitad cuando Colombia remontó el partido, por lo que el partido tuvo que ser detenido por unos momentos como lo indica el protocolo.

México cayó en Santa Clara 2-3 en el último amistoso de esta Fecha Fifa. El Tata deberá darle la vuelta a la página inmediatamente porque está muy cerca la concentración previa a la Copa del Mundo de Qatar 2022 en Girona.

Tras la derrota y el abucheo que recibió, el Tata habló en conferencia de prensa y sostuvo: "Lo primero con lo que me quedo, más allá de que perdimos un partido, es que íbamos ganando 2-0 en un buen primer tiempo y también me quedo con los último 15 minutos. Lo que no me gustaría pensar es en los primeros 10 minutos del segundo tiempo en los que Colombia se enfila a ganarnos".

"Fue un momento que el rival se impone y no siempre que se impone te hacen dos goles en seis minutos, pero también me quedo con la parte final que con la entrada de algunos chicos recuperamos y tuvimos la valentía de buscar el empate", agregó el entrenador rosarino.