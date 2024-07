A Central le faltó casi todo y por eso el paso que dio fue hacia atrás

El Central de Russo no tuvo fútbol y tampoco el empuje emocional que traía de arrastre. En ese mal partido el castigo fue merecido: derrota ante Huracán.

El Gigante estaba para que se viviera una linda historia para Central, por los 300 partidos de Russo, por la estela emocional que había dejado la clasificación en la Copa Sudamericana, pero la noche terminó de la peor manera. Es que en un partido en el que el Canalla no hizo casi nada bien la felicidad de la trama fue para el puntero Huracán. Se puede tomar el atenuante de la enorme rotación, pero así como se ponderó la actuación ante Sarmiento, bien vale hacer hincapié en esta pobre tarea. Fue apenas 1-0 en contra, pero por momentos pudo ser más. Y explicaciones al margen lo que quedó fue la incapacidad de sentirse envalentonado, ganador y capaz de bajar al líder. Superado claramente en el juego, el equipo de Russo pagó como debía, con una derrota.

Apenas 20 segundos de partido, una corrida entusiasta de Módica sacándose un hombre de encima y fallando en el segundo intento. Pareció el prólogo de un Central intenso, con hambre, pero no fue más que una imagen aislada de un equipo que nunca logró hacer pie en el primer tiempo, al que todo le costó demasiado por esa fragilidad futbolística inmediatamente expuso. Sólo el buen criterio de Caramelo Martínez para administrar y salir limpio, pero nada más.

Y Huracán rápidamente le demostró al Canalla que podía complicarlo, como lo hizo a los 4’ con una mediavuelta de Mazzantti que se fue cerca. Con los laterales no pudiendo hacer pie por completo y Ortiz recuperando poco, eran Barbieri y Giménez los más expuestos. Pero el principal problema de Central era que arriba no generaba nada, porque ni Lovera por derecha ni Lo Celso por izquierda lograban el desequilibrio. Malcorra tampoco por el medio. Entonces el fútbol no aparecía y las ganas chocaban una y otra vez con la propia incapacidad.