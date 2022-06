En el Femenino A ganaron los cuatro equipos de arriba

En la B quedaron libres las punteras de Unión Americana pero Leones no pudo atraparlas porque igualó 1-1 con Sarmiento.

Y en la C, sigue arriba Club Gran Rosario (CGR) pese a igualar 1-1 con Fábrica de Armas y que Tiro Federal le ganó los puntos a Fisherton, que no presenta equipo. Además, el conjunto de Tiro Suizo se vio sorprendido por Mitre B, que lo derrotó 2-1.

En las divisiones inferiores, las niñas Sub 16 de Newell’s y Central ganaron sus 3 partidos; en la Sub 14 también las rojinegras festejaron los 3 cotejos; en la Sub 12 las tres alegrías fueron de Social Lux y en el Sub 10 también las leprositas ganaron los 3 que jugaron.

Futsal: clásico empate en primera división

Un 3 a 3 vibrante fue el cotejo clásico entre Newell’s y Central por la 11ª fecha del torneo de primera división del Futsal, jugado el último domingo, tal como lo consignó la web Cuna del Futsal.

Los auriazules podían ser líderes en caso de ganar y el empate lo dejó en el 2º puesto con 21 puntos (en la fecha 12 juega con Provincial). La lepra quedó 9º con 15 (la próxima con Tiro Suizo).

El primer gol fue auriazul y lo marcó Joaquín Osia, quien repitió para gritar el tercero, el del 3-1 luego del segundo convertido por Adrián Abusar (el empate parcial fue por un desvío en un jugador auriazul). El empate rojinegro se dio en un par de minutos con goles de Fabricio Brito y Fabrizio Foresto.

Tras la 11ª fecha el líder es Náutico con 22 unidades, pese a que perdió 1-0 el clásico con Regatas, para quien marcó Esteban Pérez. En la próxima fecha el líder Náutico enfrenta a Echesortu, 8º con 16.

En tanto, en reserva el clásico terminó con la victoria leprosa por 8-2, con gritos de Tróccoli (4), Terrazzino (2), Godoy y Andy. Newell’s suma 15 unidades y Central apenas 9. El líder es Sirio con 27 puntos (en la próxima juega con Usar), seguido por Regatas con 24 (jugará frente a Remeros).

Baby Fútbol, Inferiores y primera división

Mirá las imágenes de Bancario, Defensores Unidos, Coronel Aguirre, 1º de Mayo y Bancario.