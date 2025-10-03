Mirta de Fussi: 25 años de Pilates Reformer en Rosario 3 de octubre 2025 · 00:00hs

Hace 25 años, Mirta de Fussi fue pionera en introducir el método Pilates Reformer en Rosario, marcando un antes y un después en la práctica de ésta disciplina en la ciudad. Su trayectoria y experiencia la convierten en una referente indiscutida, manteniendo hasta hoy la misma pasión y dedicación con la que comenzó.

Las clases son dictadas personalmente por Mirta, lo que garantiza una enseñanza cercana, precisa y con atención al detalle. Además, se desarrollan en grupos reducidos, lo que permite un seguimiento personalizado y un ambiente cómodo para cada alumno.

La propuesta incluye una amplia variedad de clases, diseñadas para atender las diferentes condiciones físicas y necesidades de quienes se acercan: desde quienes buscan mejorar la postura y fortalecer su cuerpo, hasta aquellos que desean rehabilitarse o ganar flexibilidad.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 14.04.36 WhatsApp Image 2025-09-29 at 14.04.36-3 Con compromiso y calidez, Mirta de Fussi continúa promoviendo los beneficios del Pilates Reformer en Rosario.

Instagram @mirtadefussi Youtube :Mirta de Fussi www.mirtadefussi.com.ar Whatsapp +54 9 341 6401005