La Capital | La Ciudad | Rosario

"Juntos por un camino seguro": Rosario se reúne para promover la seguridad vial

Se vivirán dos jornadas abiertas y gratuitas con simuladores de manejo, charlas, música en vivo, exposiciones y propuestas para toda la familia en el Galpón 11

2 de octubre 2025 · 18:30hs
Se realizarán dos encuentros para promover hábitos responsables en la movilidad urbana

Se realizarán dos encuentros para promover hábitos responsables en la movilidad urbana

Con el objetivo de concientizar y promover hábitos responsables en la movilidad urbana, este sábado y domingo, se realizará el encuentro "Juntos por un camino seguro", organizado por la Cámara de Estaciones de Servicio, Garages y Afines de Rosario (Cesgar) y la Municipalidad de Rosario junto a instituciones y organizaciones relacionadas a la seguridad vial. Las actividades serán de 16 a 21 en el Galpón 11.

La iniciativa contará con actividades para todas las edades, entre ellas simuladores de manejo, paneles de charlas y conversatorios, stands informativos, exposiciones de autos y motos, una muestra artística de Fuel Art y espectáculos musicales con Circo Beat Tributo, Juli Pistono, Session Grove y Agus Pérez. Además, en los espacios exteriores habrá una plaza vial móvil, un colectivo antiguo, el camión del Automóvil Club Argentino, y la presencia de Bomberos Voluntarios con una autobomba y un gazebo interactivo.

Charlas y capacitaciones

Con la conducción de Leo Farjat, se desarrollará un cronograma de charlas con referentes del sector:

►Sábado 4

17: Panel con Fernando Croceri (vicepresidente de la Asociación Argentina de Volantes), Pachi Otaño, Gustavo Adda (director general de Tránsito) y Maximiliano Marc (director de Discapacidad, Municipalidad de Rosario).

19: Conversatorio con Cámaras de Mujeres conductoras (camiones, colectivos y taxis), junto a Nerina Mangarelli (Secretaría de Movilidad).

►Domingo 5

17: Charla con Fernando Croceri y Paula Traverso (Legado de Campeones).

19: Cierre institucional con la participación de Rogelio Biazzi (jefe de Gabinete), María Eugenia Schmuck (presidenta del Concejo Municipal), Diego Herrera (secretario de Control y Convivencia), Marcelo Herrero (presidente de Cesgar) y Sebastián Kelman (director de Capacitación y Comunicación y Observatorio Vial de la APSV).

Trabajo conjunto

La propuesta cuenta con el apoyo y participación de la Asociación Argentina de Volantes, Legado de Campeones Paula Traverso, Automóvil Club Argentino, Motoclub Rosario, Rosario Autos Sport, Agencia Provincial de Seguridad Vial, Asociación Mujeres Conductoras, Faeni, SoesgpyLA, Paxi y la Asociación de Bomberos Voluntarios, entre otras.

De este modo, Rosario reafirma su compromiso con la construcción de una movilidad más segura, inclusiva y responsable, a través de un espacio de aprendizaje, intercambio y experiencias para toda la comunidad.

Noticias relacionadas
Está abierta la convocatoria para la Residencia de Poetas Jóvenes del 33º Festival Internacional de Poesía de Rosario

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía

Adriana Lestido filmando en Ushuaia, en el marco del documental Yo y la que fui que se podrá ver este fin de semana en el Cine El Cairo

Se estrena en Rosario un documental sobre la fotógrafa Adriana Lestido

Nadie va a escuchar tu grito es la nueva película argentina disponible en las salas de cine rosarinas

Estrenos de cine: acción y suspenso, aventuras para niños y un conocido animé

No habrá acto de Javier Milei en Rosario, como en noviembre de 2023.

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Ver comentarios

Las más leídas

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Un diputado propuso en los asentamientos de Puerto Norte construir torres 

Un diputado propuso en los asentamientos de Puerto Norte construir torres 

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Lo último

Los Pumas despiden un buen Rugby Championship, de nuevo ante Sudáfrica, pero en Londres

Los Pumas despiden un buen Rugby Championship, de nuevo ante Sudáfrica, pero en Londres

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos

El Senado sostuvo la ley de financiamiento del Garrahan y universidades

El Senado sostuvo la ley de financiamiento del Garrahan y universidades

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

El Círculo Numismático de la ciudad le entregó al intendente Javkin un lote de 150 piezas incunables para distinguir y homenajear personalidades
Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario
El Senado sostuvo la ley de financiamiento del Garrahan y universidades
Política

El Senado sostuvo la ley de financiamiento del Garrahan y universidades

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país
Motores

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación
La Ciudad

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares
La Región

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos
Política

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Un diputado propuso en los asentamientos de Puerto Norte construir torres 

Un diputado propuso en los asentamientos de Puerto Norte construir torres 

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Ovación
El hecho histórico que vivió Central la última vez que Gallardo lo enfrentó en el Gigante

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El hecho histórico que vivió Central la última vez que Gallardo lo enfrentó en el Gigante

El hecho histórico que vivió Central la última vez que Gallardo lo enfrentó en el Gigante

El hecho histórico que vivió Central la última vez que Gallardo lo enfrentó en el Gigante

Elecciones en Newells: Julián González denunció proscripción

Elecciones en Newell's: Julián González denunció proscripción

McLaren anunció la salida de un joven piloto que movería la grilla de la Fórmula 1

McLaren anunció la salida de un joven piloto que movería la grilla de la Fórmula 1

Policiales
Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años
Policiales

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda

Dos policías detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

Dos policías detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

La Ciudad
Juntos por un camino seguro: Rosario se reúne para promover la seguridad vial
La Ciudad

"Juntos por un camino seguro": Rosario se reúne para promover la seguridad vial

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos

ANMAT advierte sobre la venta ilegal de unidades de TIRZEC en Argentina
Información General

ANMAT advierte sobre la venta ilegal de unidades de TIRZEC en Argentina

El secretario del tesoro de EEUU le bajó el tono a la ayuda a Argentina
Política

El secretario del tesoro de EEUU le bajó el tono a la ayuda a Argentina

El arzobispo de Rosario es nuevo consultor del Vaticano: Fue una sorpresa
La Ciudad

El arzobispo de Rosario es nuevo consultor del Vaticano: "Fue una sorpresa"

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones
La Ciudad

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario
Política

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Arca refuerza los controles: cuáles son los límites de extracción en cajeros
Información General

Arca refuerza los controles: cuáles son los límites de extracción en cajeros

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano
La Ciudad

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores
Economía

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio