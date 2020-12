Legal o clandestino: por un Estado que ya no nos obligue a parir

Y nadie llegó hasta allí solo porque sí. Fue un camino que supieron abrir en batallas muchos menos masivas y desiguales esas mujeres que aún con bastón y cabezas plateadas celebraron esa media sanción de julio de 2018 con sus pañuelos puestos y sus puños en alto. Porque las mujeres en la Argentina abortan y abortaron desde siempre.

El momento de la convergencia en cada una de nosotras entre lo personal y lo político, eso que entendimos que es una misma cosa, es tan íntimo como potente. Son los silencios acumulados de madres, tías, hermanas y primas que guardaron por décadas el secreto de un embarazo no deseado y un aborto hecho sin decir palabra. Son las muertas que tenían derecho a un aborto y se lo negaron. Son las amigas que en la adolescencia temprana acompañamos sin siquiera entender de qué se trataba, pero sabiendo con el cuerpo que había que estar ahí para agarrarle la mano fuerte aunque el miedo le congele los huesos, a ella y a vos.

La intención de garantizar el derecho al aborto no es para nada la intención de obligar, forzar y negar a nadie su decisión de gestar, parir y maternar. Es la pelea por un Estado -y de nuevo un estado de cosas- más justo e igualitario: donde nadie sea obligado a nada, donde todos y todas sean acompañados en sus decisiones vitales y sus proyectos de vida, donde el Estado acompañe las maternidades deseadas de los hijos que se paren y también de los hijos que no nacieron del vientre de quienes los acunan y les hacen hogar a cada hora; un Estado que no castigue ni penalice, que sí garantice derechos, que no siga empujando a la clandestinidad y a la muerte. Porque el debate que se da hoy en el Congreso es ese: legal o clandestino.