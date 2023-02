Gabriel Heinze no pudo hacer que Newell's pase por arriba a Claypole. Intentó con un equipo alternativo y luego con mayoría de titulares y no pudo.

En un plantel no son todos iguales, está bien que haya competencia interna y que los que vienen de atrás no pierdan motivación, pero suele suceder que cuando el equipo que se manda al césped es una mezcla el rendimiento no aparezca y sea tarde para lágrimas, como le pasó a Newell’s ante un rival de la cuarta categoría. Su equipo no dio la talla, ni antes ni después, en un torneo donde en las fases iniciales hay mucho más por perder que por ganar. Resumen: Heinze guardó a la primera de cambio de una doble competencia, apostó porque para eso es el DT y perdió en grande. Aunque no le guste que se llame a las cosas por su nombre.