La reforma, a todo o nada

A la hora señalada y mirando el calendario, el gobernador Miguel Lifschitz bajó la orden de jugar la posibilidad de la reforma constitucional a todo o nada. El 29 de agosto se sabrá de manera pulimentada y empírica cuál será el futuro de la Carta Magra y del propio gobernador.De aquí hasta el 29A, el oficialismo deberá maximizar los contactos con diputados de la oposición, incluso con quienes hasta ayer nomás formaban parte del bloque oficialista (Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger) y con los que, sin pertenecer al Partido Socialista han cabalgado hasta aquí por un camino paralelo en algunas cuestiones (Carlos del Frade y Meier).

Para que se entienda: hoy, el Frente Progresista Cívico y Social tiene, de antemano, 25 votos a favor de la necesidad de la reforma, contando al presidente de la Cámara baja, Antonio Bonfatti, y sacando de escena al radical-macrista Alejandro Boscarol. Los 28 originarios se completarían con Giustiniani y Augsburguer. Nótese el error político de haber separado en su momento a estos dos legisladores del bloque oficialista.

Para que la aprobación a la iniciativa vea la luz faltan diez nueve. Para eso, habrá en las próximas semanas innumerables reuniones que, con seguridad, no tomarán estado público. Ayer, mientras apuraba un café en su domicilio, el gobernador le comentaba a un dirigente cercano: "No tiene sentido esperar el trámite en las comisiones. Ahí van a pisar la pelota como el Negro (Omar) Palma. A nosotros nos sirve jugar a todo o nada, tenemos el apoyo del Frente y quedarán expuestos los que dicen estar a favor del cambio, pero al final son más de lo mismo".

El poncho perdido

Algunos diputados no oficialistas palmearon a Lifschitz, le prometieron apoyo a la reforma, pero "el poncho no aparece". En la sesión especial del 29, el titular de la Casa Gris quiere ver quiénes son los portadores de poncho. Sabe Lifschitz que será "muy difícil" alcanzar el número suficiente para que la reforma constitucional pase a la Cámara de Senadores.

"Hablan los opositores de que no hay tiempo para el proceso de reforma constitucional e insisten en que sólo es una jugada mía para la reelección. Está claro que no hay un núcleo cerrado, si no quieren la reelección no la aprueben, pero lo que se discute el 29 de agosto es otra cosa: si hay o no oportunidad de declarar la necesidad de la reforma. A todo lo demás lo resuelve la Convención Constituyente", le escucharon decir al gobernador.

Ahora bien, tampoco hay que hacer una lectura naïf de lo que sucederá. Es más que obvio que entre quienes voten a favor y los que sufraguen en contra se trazará una raya, sobre todo de cara a las elecciones de 2019. Por contraplano, el voto a favor de la necesidad de la reforma uniría voluntades. Las alianzas electorales no nacen de un repollo.

Si el oficialismo consigue quórum el 29A, se abriría un interesantísimo debate en la Cámara de Diputados sobre los fundamentos de la reforma. A favor y en contra. Sería una sesión para alquilar balcones. A eso apunta Lifschitz, cuando plantea que debería ser un tema de conciencia individual, al margen de las disposiciones orgánicas. Para el quórum necesita 26 manos alzadas, dos tercios de los presentes para el tratamiento de la necesidad de la reforma y 34 votos para girarlo al Senado.

Y si de posiciones orgánicas se trata, el peronismo le dejó un intersticio al gobernador: nunca se pronunció ni se reunió el congreso partidario. Esa ausencia de posición dogmática le permitirá al oficialismo maniobrar por estos días con un gambito individual. Se sabe: en política es más fácil convencer de a uno.

Durante toda la jornada de ayer se mencionó en los pasillos del círculo rojo santafesino la posibilidad de un acuerdo entre el gobierno nacional y la Casa Gris. Es más, hubo llamados a LaCapital para saber, de manera oficiosa, si había información al respecto. "No hay nada de eso. Algunos dicen, es verdad, que acordamos, pero es bad information", juguetearon con las palabras desde el Partido Socialista.

Desde Cambiemos, también aseguran que sus 11 legisladores se alinearán detrás de la negativa, y refuerzan la idea de la mala relación entre Macri y Lifschitz para descartar un acuerdo de última hora. En algún momento se pensó en que la relación mejoraría, no por amor, sino por la necesidad del presidente de dividir en varios bloques a la oposición. La aparición del escándalo de los cuadernos le vuelve a dar bríos a la teoría de Marcos Peña: "Ellos o nosotros".

Claramente, si la reforma constitucional queda al margen de cualquier luz verde, el oficialismo iniciará la campaña electoral cuestionando la idea de cambio que vocea el macrismo santafesino. Por ahora, una encuesta a 1.500 santafesinos, de 240 localidades, y que está en manos del gobernador, refleja que hay un 85 por ciento de apoyo a la reforma, "con niveles de acompañamiento altos si se consagra la intransferibilidad de la caja previsional y las empresas de servicios públicos".

Por todo eso, el gobierno quiere ir por sí o por no, jugar todas las cartas y escuchar todas las voces. Mientras tanto, empiezan a perfilarse las opciones y las estrategias electorales. No hay que perder de vista que, apenas inaugurado el 2019, deberán estar listas las nóminas de candidatos.

Por estas horas, en Rosario, se sumó al staff el nombre del secretario de Salud, Leonardo Caruana, un nombre que le cae bien a la intendenta Mónica Fein. Entre el funcionario, el senador Miguel Cappiello, la concejala Victoria Irizar, el concejal Enrique Estévez Boero y el secretario de Gobierno, Gustavo Leone, estará el candidato socialista que competirá en primarias contra Pablo Javkin y otras referencias que se incorporen al frentismo.

Salvo que haya alguna posibilidad de instrumentar el mecanismo de ballottage. Esto recién empieza.

