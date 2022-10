Heinze a Newell's, los sueños se hacen realidad

No es frecuente que los sueños se hagan realidad. Muchas veces las ilusiones se pinchan a mitad de camino. Otras no se concretan por hache o por be. Pero lo que nunca hay que dejar es de soñar y de hacerlo en grande. Newell’s lo hizo y por ello el premio es la bomba informativa del año en el mundo rojinegro: Gabriel Heinze es el nuevo técnico del primer equipo del Parque.