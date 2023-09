Séptima Maratón de Empleados de comercio

- Sin cargo para los afiliados a la Asociación Empleados de Comercio de Rosario.

- $ 1.000 para los socios de la Mutual Amecro.

- Para todas las categorías (que no sean afiliado a la AEC ni socios de AMECRO) el precio de la inscripción es de $2.000 por participante.

Las inscripciones se podrán hacer de lunes a viernes de 9 a 20 horas, sabados de 9 a 12 hs, en calle Urquiza 1539 (sede AEC/Amecro).

Tanto los afiliados a AEC como los socios de Amecro, al inscribirse deberán presentar las credenciales que los acrediten como tales.

Entrega de kits

La entrega del respectivo kit que recibirá cada participante, se hará los días martes 19, miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de septiembre, de 9 a 20, y el sábado 23, de 9 a 13, en Urquiza 1539.

El día de la carrera se entregarán los kits que no fueron retirados, desde la 7.30 hasta las 8.45, sin excepción.

Cada kit estará compuesto por una remera de la carrera (los talles están sujetos a stock), un número de corredor y un chip de control.

Todos estos elementos serán de uso obligatorio durante toda la carrera. El chip deberá ser devuelto una vez finalizada la carrera.

Si el chip fuera removido, el corredor no tendrá acceso a la clasificación, y si fuera dañado, el funcionamiento del chip no será el correcto.

El kit podrá ser retirado en forma personal por el corredor inscripto o por terceros que cuenten con la siguiente documentación:

-Deslinde de responsabilidad firmado por el corredor. En caso de menores, será firmado por su padre, madre o tutor.

-Comprobante de pago. (cuando corresponda)

-Fotocopia de DNI del corredor.

Número y chip intransferibles

Cada corredor recibirá un número de carácter intransferible dentro del kit del corredor. Su uso es obligatorio y se debe llevar abrochado en el pecho durante toda la carrera. Sus partes no podrán ser ocultadas ni alteradas. En caso de que esto ocurriera, el organizador descalificará al corredor. El número de corredor es intransferible. Aquel corredor que no cuente con su chip no podrá obtener el tiempo oficial de carrera y no podrá ser clasificado.

Para la clasificación de la carrera se utilizará un sistema automático de cronometraje mediante un chip identificador que el corredor deberá llevar durante toda la carrera de la forma en que le será indicado. El uso del chip es obligatorio durante toda la carrera. El Chip de control es intransferible. La presentación de un corredor sin su Chip de Control o el hecho de no conservar el mismo durante toda la carrera, o su utilización de un modo distinto al indicado por la organización, podrá determinar que el corredor sea registrado como ausente en la carrera, o como no habiendo finalizado el recorrido de la misma, entre otras posibilidades.

Qué pasa si llueve y otros detalles

La maratón no se suspende por lluvia, salvo que la organización considere que el mal tiempo pueda resultar peligroso para la integridad física de los corredores. A todos los corredores se les proveerá, sin cargo, de agua mineral durante la competencia y la llegada. Un servicio médico acompañará el desarrollo de la competencia con móviles en el recorrido y en la largada/llegada. Además, todo participante oficialmente inscripto en la carrera cuenta con un seguro de vida por accidente como interviniente en la maratón.

Los circuitos

Los corredores recorrerán los siguientes itinerarios:

8K :

Ida: Av. Carballo y Rawson hacia el sur, Av. De la Costa, Arturo Ilia. Ingresando al túnel, giro en Tucuman y Belgrano hacia Arturo Ilia.

Vuelta: Arturo Ilia por el túnel, Av. De la Costa, Av. Carvallo hasta Rawson.

4K

Ida: Av. Carballo y Rawson hacia el sur, Av. De la Costa, hasta girar en Balcarce.

Vuelta: Av. De la Costa, Av. Carvallo hasta Rawson.

Categorías

Para los 8K solamente podrán participar mayores de 16 años, en tanto para los 4K podrán intervenir mayores de 12 años.

Los menores siempre necesitarán que el deslinde de responsabilidad haya sido firmado por su padre, madre o tutor.

En cuanto a la subcategorización por edades, tanto para hombres como parea mujeres, este es el detalle: menores de 29 años/30 a 34 años/35 a 39 años/40 a 44 años/45 a 49/50 a 54 años/55 a 59 años/60 a 64 años/65 a 70 años/mayores de 70 años

Premios

Los premios dispuestos para esta 7ª Maratón en 8K serán para los 3 primeros de la clasificación general, tanto en damas como en caballeros; también habrá medallas especiales para los 3 primeros de cada categoría por edades.

En los 4K se premiará a los 3 primeros de la clasificación general, tanto en mujeres como en varones.

También habrá premios especiales para los 3 primeros corredores de 8k y 4k afiliados a nuestro Sindicato.

Paralelamente, se entregarán medallas a todos los que finalicen cualquiera de las carreras (8K, 4K) al finalizar sus recorridos.

La premiación se realizará en el escenario principal ubicado en la zona de llegada.

Resultados

Los resultados de la 7ª Maratón “Día del Empleado de Comercio de Rosario” se podrán consultar en aecrosario.org.ar y .ecorace.com.ar y en atletismorosario.com.ar en horas posteriores a la finalización de la competencia y por un lapso de 30 días.