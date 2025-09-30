Rosario Juega Rol 2025

Un juego de rol es un juego interpretativo-narrativo en el que los jugadores asumen el «rol» de personajes imaginarios a lo largo de una historia o trama en la que interpretan sus diálogos y describen sus acciones. No hay un guion a seguir, ya que el desarrollo de la historia queda por completo sujeto a las decisiones de los jugadores. Por esta razón, la imaginación, la narración oral, la originalidad y el ingenio son primordiales para el adecuado desarrollo de esta forma dramatúrgica. Al ser juegos cooperativos, la comunicación y el respeto predominan sobre antagonismos, habituales en los juegos competitivos.

Durante las diferentes partidas (sesiones) de estos juegos, uno de los jugadores toma el papel de «director» y se encarga de mediar la interacción entre los demás jugadores y la trama en la que se encuentran sus personajes, valiéndose de las reglas del sistema de juego elegido y de su propio ingenio.

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande

Todo esto hace que los juegos de rol sean importantes motores culturales y sociales, incentiven el interés por la literatura, estimulen la creatividad, la empatía y la tolerancia entre sus participantes.

Como todos los años, de la mano del C lub de Rol Sierpes del Sur , los días 20 y 21 de Septiembre, se llevó a cabo la XIV edición de la RJR en el galpón Puerto Joven, cientos de personas asistieron al evento rolero más grande de Rosario y de nuestro país.

Con mesas coordinadas por Masters de vasta experiencia de nuestra ciudad e invitados de la ciudad de Buenos Aires.

Las actividades lúdicas que presentaron este año son: Archivo de Tormentas, Rol Sensorial, Broken Tales, Paranoia, Mausritter, Pathfinder 2, Crónica de Carpinchos, Final Fantasy, Bárbaros de Lemuria, Buenos Aires Noir, Pasión de Pasiones, Fate Acelerado, Coloros: Gauchopunk, Pampa Primigenia, Dead Channel y Fábula Última.

Se sumaron al evento los siguientes stands comerciales: Racoon Dice, Tienda Lúdica, Mimic Minis, Editorial Primigenia Austral, The Metal Crafter, Valkiria, Insect3D

Kaos Witch Art, Dados Miguel, Tira con Ventaja, Limones Enojados, Imprimite Algo Leo, BigBang Studio, OSOM Estudio, Iridium Dice.

Con la participación especial de Elvis y su equipo de Akataka.

Nos volveremos a encontrar el próximo año y Que Sea Rol.

Para conocerlos los invitamos a seguirlos por Instagram: @sierpesdelsur

Sierpes del Sur es una organización sin fines de lucro compuesta por aficionados a los juegos de rol. Su objetivo es difundir esta actividad, mejorar la comunidad y establecer un espacio de encuentro entre personas interesadas por el hobbie.