Rosario celebra la primavera a puro reggaeton y cumbia en el Hipódromo El Festival Tumba la Casa XL llega a Rosario el 20 de septiembre para inaugurar la primavera 26 de agosto 2025 · 18:00hs

Fer Palacio presente en el Hipódromo de Rosario, en La Jodita Sunset Hipódromo de Rosario, escenario de Tumba la Casa XL

El próximo 20 de septiembre Rosario se prepara para recibir la primavera de la mejor manera: el Festival Tumba la Casa XL, llega con una propuesta al aire libre que reunirá música y gastronomía en el Hipódromo de la ciudad. Un encuentro pensado para volver a vivir las mejores épocas de la cumbia y el reggaeton.

Las puertas se abrirán a partir de las 20 horas, dando inicio a una jornada que promete poner a bailar y disfrutar a todos los asistentes. El line up contará con nombres de peso como Pink de Un Poco de Ruido y su banda, ORCO Mix, junto a la fuerza de la escena local con Naranja Dulce, Emi Diaz y Elías Rampello, además de las presentaciones de Matías Crow y Black, que completan una grilla variada y explosiva.

Captura de pantalla 2025-04-07 a la(s) 4.34.31p. m..png Fer Palacio presente en el Hipódromo de Rosario, en La Jodita Sunset El diferencial de esta edición está en su propuesta musical: una noche dedicada al reggaetón y la cumbia de la vieja escuela, con esos clásicos que marcaron la adolescencia de muchos y que aún hoy siguen generando encuentros, sonrisas y ganas de bailar. Canciones que regresan para encender una verdadera fiesta de la primavera.

Además, el festival contará con un patio gastronómico con foodtrucks con opciones para todos los gustos y actividades pensadas para que el público disfrute de un evento completo, en un entorno abierto, con espacios verdes. Una combinación de buena música, amigos, sabores y festejo.

Los tickets están a la venta por Passline. También cuentan con un instagram oficial (@tumbalacasa.ros) donde se puede acceder a información exclusiva del evento.