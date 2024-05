Mejores Brókers de Forex en Argentina

Pepperstone - El Mejor Broker de Forex en General para Traders Argentinos

Basado en mi investigación, Pepperstone se destaca como el mejor bróker de Forex para traders argentinos. Es un bróker sin mesa de negociación con condiciones de trading similares a las de una ECN, lo que significa que ofrece spreads bajos y una rápida ejecución de las operaciones. Pepperstone proporciona 4 plataformas de trading y permite el trading automatizado y el scalping.

Ventajas de Pepperstone

4 plataformas de trading - MT4, MT5, cTrader y TradingView

Sin mesa de negociación con trading similar a ECN - spreads bajos y costos competitivos

Ejecución ultra rápida - Mínimo deslizamiento

Herramientas de trading adicionales - Herramientas de trading de terceros, automatización con Asesores Expertos

Pepperstone tiene costos bajos gracias a ECN

Pepperstone anuncia un spread promedio de 0.1 pips para el par EUR/USD para su cuenta Razor, lo cual es muy competitivo. Probé los spreads de Pepperstone y encontré que en promedio eran de 0.19 pips para EUR/USD, no tan bajos como se anunciaba, pero solo un poco más altos que el bróker con el mejor ranking de 0.15 pips y cuarto en general.

14339775-29cd-4431-8fed-ffe9ebe28a73.png

Pepperstone logra estos bajos spreads utilizando Redes de Comunicaciones Electrónicas (ECN) o Procesamiento Directo (STP). Esto significa que el bróker te conecta con los principales proveedores de liquidez como Barclays Bank, JP Morgan y Deutsche Bank para brindarte las mejores tasas interbancarias. Estos proveedores de liquidez son la contraparte de tu operación, no el bróker.

Pepperstone ofrece rápidas velocidades de ejecución

Una rápida velocidad de ejecución mejora tus posibilidades de obtener el precio de orden solicitado, ya que hay menos tiempo para el deslizamiento. Comparé 20 de los mejores brókers de Forex, y Pepperstone fue la tercera mejor elección para órdenes limitadas detrás de BlackBull Markets y Fusion Markets, con una velocidad de 77 ms. Son un 42.3% más rápidos que el promedio de la industria.

moa-lo-average-speed-spanish.png

Para órdenes de mercado, Pepperstone tiene una velocidad de 100 ms, colocándolos en el quinto lugar en general. Cualquier orden completada en menos de 1 segundo es excepcional; Pepperstone supera a la industria en un 34.25%.

Pepperstone logra estas velocidades utilizando hubs de datos Equinix en Nueva York (NY4) y Londres (LD4), los mismos centros de datos que los principales proveedores de liquidez. También utilizan cables de fibra óptica de alta calidad para asegurar baja latencia.

Pepperstone tiene las mejores plataformas para trading

Me gusta que Pepperstone te permite elegir entre las 4 mejores plataformas gratuitas de trading de CFD. Cada plataforma tiene atributos distintivos que atraen a diferentes traders, lo que significa que el bróker tiene algo para todos.

MetaTrader 4 (MT4) es una plataforma popular que sobresale en la mayoría de las áreas, incluida la automatización, la creación de indicadores personalizados a través de Asesores Expertos (EAs) y el análisis técnico con 30 indicadores técnicos, 31 objetos gráficos y 9 marcos de tiempo.

MetaTrader 5 (MT5) mej 4. Es mejor para operar CFDs en el mercado de valores y tiene más herramientas de análisis técnico, incluidos 38 indicadores técnicos, 44 objetos gráficos, 21 marcos de tiempo y 2 tipos de órdenes pendientes adicionales.

cTrader de Spotware Systems está diseñado para trading ECN, adecuado para todos los traders, especialmente para los scalpers, ya que tiene Profundidad de Mercado (DoM).

TradingView es ideal para traders de gráficos y aquellos que aman el análisis técnico. Ofrece más de 400 indicadores integrados para todo tipo de estrategias de trading, más de 100,000 indicadores públicos y más de 110 herramientas de dibujo inteligentes. También es bueno para el trading social con características como iDEAS, seguimiento de usuarios y compartir transmisiones de video.

Cuando se trata de copy trading, puedes elegir entre Myfxbook, DupliTrade y señales MQL4.

Nota: Pepperstone está regulado por la Comisión de Valores de Bahamas o SCB para traders argentinos.

IC Markets - Broker con el Spread Más Bajo en el Mercado

Al igual que Pepperstone, IC Markets fue fundado en Australia; procesando 15 mil millones de USD en operaciones diarias, es el broker de CFD más grande del mundo por volumen de trading. Esto se debe a sus bajos spreads, lo que los hace populares entre traders de alto volumen, profesionales, scalpers, traders diarios e incluso principiantes.

Ventajas de IC Markets

Los spreads más bajos para los tipos de cuenta Estándar y RAW.

Buena elección de plataformas de trading.

Bajos requisitos de depósito mínimo.

Los Spreads Más Bajos de la Cuenta Estándar

Probé los spreads de IC Markets contra 20 otros brokers y descubrí que ofrecen el mejor trading sin comisiones. Por ejemplo, tienen spreads de 0.062 pips para EUR/USD, un 50% mejor que el promedio de la industria de 1.24 pips.

4ac573c2-d51a-4f32-b072-17d97648bb97.png

Lo mismo aplica para USD/JPY, donde IC Markets promedia 0.74 pips, muy superior al promedio de la industria de 1.44 pips. Igualmente para GBP/USD (1.57 pips) y AUD/USD (1.54 pips), ambos alrededor de un 50% mejor que el promedio.

Bajos Spreads de la Cuenta RAW

No solo los spreads de la cuenta estándar de IC Markets son bajos, sino que también son uno de los mejores para spreads RAW. IC Markets destaca también en spreads RAW, anunciando spreads promedio de 0.02 pips para EUR/USD (vs 0.22 pips promedio de la industria), 0.14 pips para USD/JPY (vs 0.38 pips), 0.23 pips para GBP/USD (vs 0.53 pips), 0.17 pips para AUD/USD (vs 0.46 pips), y 0.27 pips para EUR/GBP (vs 0.57 pips).

751f4536-7831-4efb-bec0-e77adbebdfa0.png

La conclusión predominante es que, independientemente de qué cuenta de trading y par de divisas elijas para operar, puedes tener plena confianza de que los spreads de IC Markets serán competitivos.

IC Markets No Tiene Depósito Mínimo Ni Tasas de Financiamiento

Muchos brokers requieren un depósito mínimo para abrir una cuenta para atraer a traders serios y cubrir los costos administrativos, pero IC Markets tiene un depósito mínimo de $0.

Además, IC Markets ofrece opciones de depósito y retiro sin tasas de financiamiento, incluyendo tarjetas de crédito/débito (Mastercard y Visa), PayPal, Neteller, Skrill, Karna y RapidPay. En Argentina (y Latinoamérica) también admiten AstroPay y pasarelas como Checkout y SafeCharge.

Las cuentas se pueden financiar en USD, EUR, GBP y a veces CAD, AUD, SGD, CHF y JPY, pero desafortunadamente no en pesos argentinos. El financiamiento suele ser instantáneo, excepto para las transferencias bancarias.

Cuentas Demo Para Probar Las Plataformas

Puedes probar todas las 4 plataformas de trading de IC Markets. Para hacerlo, primero necesitas registrarte con el broker, lo que significa proporcionar detalles de inicio de sesión y de contacto, pero no hay costos y el proceso toma solo minutos.

Las plataformas disponibles para probar con una cuenta demo incluyen MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader y Tradingview. Si deseas probar el trading social o de copia, también puedes probar la aplicación móvil IC Social disponible en iOS y Android, ZuluTrade y Myfxbook.

Probé las cuentas demo y encontré que solo expiran después de 30 días de inactividad.

Esto fue excelente ya que me permitió probar completamente las plataformas de trading sin la presión de comenzar a operar hasta que estuviera 100% listo para hacerlo. Comienzas con $100,000 en moneda virtual, pero puedes aumentar o reducir esto si lo deseas.

Si eres nuevo en el trading y estás listo para usar una cuenta de trading real, recomiendo operar con lotes micro antes de progresar a lotes estándar. También sugiero usar un apalancamiento bajo en lugar del apalancamiento máximo de 1:1000 para pares de divisas.

Nota: IC Markets está regulado por la Comisión de Valores de Bahamas (SCB) o por la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles (FSA-S).

Eightcap - La Mejor Opción para Trading Automático y de Criptomonedas

Encontré que Eightcap es ligeramente diferente a otros brókers en esta lista. Mientras Eightcap tiene muchos de los mismos productos de trading de CFDs como Forex (mercados de intercambio de divisas), índices, ETFs, el bróker también ofrece 95 criptomonedas para elegir. Esta gama supera con creces la oferta de cualquier otro bróker y también proporcionan herramientas de automatización de terceros para el trading de sus productos.

Ventajas de Eightcap

La mayor gama de criptomonedas.

Herramientas útiles de terceros.

Capitalise.ai para automatización.

Gama de Mercados Financieros Incluyendo 95 Criptomonedas

Eightcap ofrece una buena diversidad de trading, incluyendo productos populares como:

1- Trading de Forex:

56 pares de divisas que cubren los pares mayores, menores y exóticos más populares. Los spreads de EUR/USD pueden ser tan bajos como 0.06 pips en promedio con una cuenta de spread RAW.

2- Commodities:

6 metales incluyendo oro, plata, paladio, platino, níquel y zinc disponibles para trading. Ten en cuenta que los dos últimos solo están disponibles con las plataformas MT5 y TradingView. También puedes operar con energías de petróleo y gas.

3- Índices y Acciones:

16 índices, incluyendo FSE 100, Nikkei 225 y S&P 500. Acciones individuales como Apple, Tesla, Amazon y Facebook de intercambios australianos (ASX), Estados Unidos (NASDAQ, NYSE), Londres (LSE) y alemanes.

4- Criptomonedas:

95 criptomonedas en MetaTrader 5 y TradingView, 79 en MT4, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana y Dogecoin. BTCUSD desde 12 USD y ETHUSD desde 2 USD.

Eightcap tiene buena automatización

Automatiza tu trading en MetaTrader 4 o 5 con Asesores Expertos (EAs) o software Capitalise.ai. La automatización escanea más mercados que el trading manual.

Los EAs requieren que crees tus propios bots de trading mediante el uso de un lenguaje de programación llamado MQL4. Si no sabes cómo codificar, hay cientos de bots listos para usar disponibles para compra en el mercado MQL4.

Capitalise.ai puede ser una mejor opción para principiantes ya que te permite crear tus bots de trading sin código. Esto se hace definiendo condiciones usando filtros if, then y es muy simple de implementar.

Otras herramientas disponibles incluyen FlashTrader y CryptoCrusher, que son como proveedores de señales para alertarte sobre oportunidades de trading.

Eightcap Labs Es Mejor Para Educación en Trading

Eightcap ofrece una extensa educación en Forex en Eightcap Labs, incluyendo fundamentos del trading, estrategias y libros electrónicos/guías de expertos de la industria. Cuando revisé la sección de libros electrónicos, encontré que tenía explicaciones extensas para muchas monedas criptográficas como SHIB, Solana y Cardano.

Nota: Eightcap está regulado por la Comisión de Valores de Bahamas o SCB para traders argentinos.

eToro - Buen Trading de Copia y Trading Social

eToro cubre un nicho único en el paisaje de los brókers de Forex, ya que su plataforma de trading está construida con el trading social como enfoque principal. En mi opinión, eToro ofrece un producto verdaderamente único cuando se trata de trading social y es una alternativa digna al trading tradicional.

Ventajas de eToro

Más de 30 millones de usuarios registrados para trading social.

CopyTrader y CopyPortfolios.

Fuente de ingresos para traders experimentados.

Comunidad Preparada para el Trading Social

Fundado en 2007, eToro fue el primer bróker en adoptar verdaderamente la idea del trading social. El trading social te permite aprovechar la sabiduría de la multitud para ayudar (o más bien ‘esperar’) a operar mejor en Forex. Características como feeds de noticias (para publicar tus propias actualizaciones y ver las de otros), cajas de chat, discusiones abiertas te permiten interactuar con otros traders, compartir estrategias y, por supuesto, copiar a otros traders.

Para ayudarte a operar mejor, eToro recopila estadísticas que te permiten visualizar tus ganancias y ratios de éxito. Estos pueden ser compartidos con otros traders para ver cómo estás desempeñándote, copiarte o darte consejos de trading.

CopyTrader y SmartPortfolios

CopyTrader utiliza la base de datos de Inversores Populares de eToro para que puedas acceder a miles de inversores para copiar, cada uno con estrategias únicas. Se proporcionan filtros como retornos del año actual, retornos a 2 años, puntaje de riesgo y semanas rentables para ayudarte a encontrar el proveedor de señal adecuado para copiar.

Seguí a #Helicat, quien logró un 70.21% de ganancias en 2 años con un puntaje de riesgo de 4 (de 10), indicando productos de trading conservadores y de baja volatilidad. Dejar que #Helicat opere me libera para otras actividades.

Smart Portfolios (anteriormente CopyPortfolios) son colecciones de índices de acciones curadas basadas en temas o estrategias, creadas por los mejores inversores, socios, IA o gestores de fondos con años de experiencia. Los temas populares incluyen Acciones de Buffett, Política de EE.UU., Nuclear, reequilibrados periódicamente.

etoro-copytrader-smartportfolios-spanish.png

Incentivos para los Principales Traders

eToro ofrece a los inversores populares hasta un 2% de incentivos por buen servicio al cliente, proporcionando una fuente de ingresos útil para los traders exitosos.

Nota: eToro está regulado por la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles (FSA-S) para traders argentinos.

XTB - La Mejor Aplicación de Trading de Forex

XTB que significa X-Trade Brokers, fue fundado en Polonia en 2002. El bróker cotiza en la Bolsa de Varsovia y tiene una fuerte presencia en toda Europa. Cuando probé XTB, encontré que proporcionaban un excelente servicio al cliente, herramientas tecnológicas interesantes y buenas cuentas de trading.

Plataforma de Trading de XTB - xStation 5

Probé tanto la plataforma de la aplicación móvil Forex como las versiones basadas en web de xStation 5 (también hay una versión de aplicación de escritorio) y valoré características como alertas, listas de seguimiento, trading con un solo clic, operar desde gráficos y estadísticas útiles.

La característica de Alertas te informa automáticamente cuando se alcanzan los niveles de precios, mientras que las listas de seguimiento te permiten ver cotizaciones en vivo de tus instrumentos financieros favoritos a través de los paneles de observación del mercado. Puedes operar utilizando cuatro tipos de órdenes: órdenes de mercado, órdenes limitadas, órdenes de stop loss y stops de arrastre. Incluso puedes configurar fechas de vencimiento con tus órdenes pendientes.

Si te interesa el análisis de gráficos, hay 5 tipos de gráficos disponibles, 9 marcos de tiempo, 47 indicadores y 20 herramientas de dibujo. Pensé que estos gráficos eran bastante poderosos o avanzados ya que puedes ver varios gráficos a la vez, lo que me ayudó a mantener un seguimiento de todos mis instrumentos deseados al mismo tiempo.

Siento que debería mencionar las estadísticas en vivo, una característica disponible con xStation 5. Esta característica es un diario de trading diseñado para ayudarme a comprender mejor mis fortalezas y debilidades de trading. Las estadísticas incluyen ganancias en períodos específicos, el número total de operaciones realizadas y las tasas de éxito de mis operaciones.

9be1480c-1b59-4b1c-ae4a-f73162bb3611.png

XTB Ofrece Excelente Servicio al Cliente

El servicio al cliente de XTB se destaca por las siguientes características:

Soporte en vivo 24/5 por chat para preguntas técnicas, de cuenta o de trading.

para preguntas técnicas, de cuenta o de trading. Un gestor de cuenta personal asignado al crear la cuenta para asistencia directa.

asignado al crear la cuenta para asistencia directa. Soporte multilingüe en español (útil para argentinos), portugués, italiano, inglés y alemán.

en español (útil para argentinos), portugués, italiano, inglés y alemán. Cuenta demo gratuita que simula el trading en tiempo real con $100,000 de moneda virtual.

que simula el trading en tiempo real con $100,000 de moneda virtual. Suite educativa de Trading Academy gratuita y completa con secciones básica, intermedia, experta y premium para todos los niveles de habilidad.

gratuita y completa con secciones básica, intermedia, experta y premium para todos los niveles de habilidad. Webinars para aprender y interactuar con expertos de la industria.

para aprender y interactuar con expertos de la industria. Tutoriales en video con recorridos y explicaciones en profundidad sobre temas de trading.

con recorridos y explicaciones en profundidad sobre temas de trading. Noticias del mercado y análisis de analistas internos para obtener información experta sobre noticias y eventos de trading.

de analistas internos para obtener información experta sobre noticias y eventos de trading. Sección extensa de Preguntas Frecuentes (FAQ) y glosario

Productos de Trading con XTB

XTB ofrece 54 pares de divisas, 27 índices, 23 materias primas, 1800 acciones globales y más de 100 ETFs. En 2023, agregaron acciones reales (spot) y ETFs (no solo CFDs), con más de 3000 acciones sin comisiones de 16 intercambios globales importantes.

Nota: XTB está regulado por la Comisión de Servicios Financieros de Belice (FSC-Belize) para traders argentinos.

IG Group - Mejor Por Gama de Productos e Investigación

Establecido en 1974, IG Group es uno de los brókers de Forex más antiguos, grandes y confiables del mundo. El principal punto de venta de IG Group, en mi opinión, es su gama de productos de trading y plataformas de trading con diferencia.

Gama de Productos de Trading de IG

IG Group ofrece la gama más amplia de productos de trading comparado con cualquier otro bróker que he investigado. No solo en términos de diversidad, sino que cada instrumento viene con más opciones de las que la mayoría de los otros brókers ofrecen.

98 pares de divisas sin comisiones con pares mayores desde 0.6 pips. Además de CFDs de Forex, también puedes operar Forex como opciones y futuros.

Otros productos: 80 índices, 19 bonos, 15 criptomonedas y 17,000 acciones globales. IG también ofrece productos únicos como binarios (llamados Digital 100s), Fines de Semana (para que puedas operar mercados de divisas los fines de semana cuando los mercados están cerrados) y sectores (índices temáticos personalizados basados en sectores).

1d89837c-d71f-4900-a9e1-679a976b8fab.png

Gestión de Riesgos con IG

Si decides operar usando la Plataforma de Trading de IG, una orden de stop loss garantizado está disponible, lo que significa que puedes asegurarte de no tener deslizamiento en tus operaciones por una pequeña prima. Otras características incluyen protección de saldo negativo, una cuenta de riesgo limitado y una política de permitir un apalancamiento máximo de 1:200.

Plataformas de Trading Interesantes de IG Group

Las Plataformas de Negociación de IG Group[a] tienen 33 indicadores, 22 marcos de tiempo, 20 herramientas de dibujo y 5 tipos de gráficos. Una característica única es los datos de sentimiento de cliente de los 300,000 usuarios de IG, proporcionando insights sobre la psicología del mercado e indicaciones de movimientos.

Aunque la Plataforma de Trading de IG es propia del bróker, ProRealTime es un producto convencional que no he visto ofrecido por otros brókers. Con más de 100 indicadores técnicos, gráficos avanzados, libros de órdenes para scalping e incluso herramientas de trading automatizado y backtesting, diría que esta plataforma está dirigida a traders experimentados.

L2 Dealer es la plataforma de acceso directo al mercado (DMA) de IG para cuentas Pro para operar acciones (y a veces Forex) directamente a través de libros de órdenes.

Nota: IG Group está regulado por la Autoridad Monetaria de Bermudas (BMA) para traders argentinos.

¿Cuál es el mejor bróker de CFD en Argentina?

El mejor bróker de CFD variará entre los traders, ya que todos tienen diferentes necesidades de un bróker. Estas variarán dependiendo de las preferencias de plataforma de plataforma de trading, estilo de trading y productos para operar.

Sin embargo, un bróker de CFD bien considerado que opera en Argentina es Pepperstone. Pepperstone es un bróker de forex y CFD con base en Australia que está regulado por autoridades de primer nivel como la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) y la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido. Aunque no es un bróker argentino, Pepperstone ofrece servicios a traders en Argentina a través de su nivel mundial.

Algunos puntos clave sobre Pepperstone para traders argentinos:

Puedes operar con MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader y TradingView.

Puedes hacer copy trading con DupliTrade y Myfxbook.

Amplia gama de productos de CFD incluyendo Forex, criptomonedas, índices, oro y otras materias primas.

Spreads competitivos con apalancamiento de hasta 1:500 para Forex.

Soporte al cliente multilingüe, incluyendo español.

Regulado por las principales autoridades financieras para mayor seguridad.

Aunque también hay algunos brókers de CFD locales en Argentina de buena reputación, Pepperstone puede considerarse una de las mejores opciones para traders argentinos que buscan un bróker global de CFD bien regulado.

¿Cuál es el mejor bróker en Argentina para operar en Forex?

Pepperstone es ampliamente considerado como el mejor bróker para invertir en Argentina. Ofrece una combinación de fuerte regulación, condiciones competitivas de trading, múltiples opciones de plataformas, recursos educativos y soporte al cliente dedicado. Estos factores hacen de Pepperstone la opción principal para Mejores brokers de Forex regulados en Argentina que buscan una experiencia de trading segura y fácil de usar en los mercados financieros globales.

Al elegir un bróker de Forex, busca una firma bien regulada que ofrezca condiciones competitivas de trading, plataformas fáciles de usar, soporte al cliente receptivo y una amplia gama de recursos educativos. Estos factores ayudarán a garantizar una experiencia de trading segura y satisfactoria mientras apoyan tu crecimiento como trader.

¿Cómo funciona la regulación de Forex en Argentina?

En Argentina, la Comisión Nacional de Valores (CNV) supervisa la regulación de los brókers de Forex. El papel de la CNV es supervisar y regular los mercados de valores dentro del país, incluidos los brókers de Forex.

Sin embargo, el mercado de Forex minorista en Argentina está menos estrictamente regulado que en otros países. Por esta razón, muchos brókers internacionales aceptarán clientes argentinos aunque no estén regulados por la CNV.

Puntos clave sobre la regulación de Forex en Argentina:

Los brókers regulados por la CNV deben cumplir con las leyes y regulaciones de trading de Forex argentinas. Los brókers regulados por la CNV incluyen a Balanz Capital, InvertirOnline (IOL) y Bull Market Brokers.

Por motivos de seguridad, la CNV exige a los brókers cumplir con requisitos de capital y seguir reglas de segregación de fondos de clientes, reporte y transparencia.

Elegir brókers bien regulados (CNV o cuerpos respetables como FCA, ASIC, CySEC) es crucial para la seguridad de los fondos y prácticas de trading justas de los traders argentinos.

Es mejor evitar brókers de Forex no regulados ya que no se puede asegurar la seguridad de los fondos.

Al seleccionar un bróker de Forex en Argentina, prioriza la seguridad eligiendo un bróker bien regulado con fondos de clientes segregados. Compara características, costos y plataformas para encontrar el mejor ajuste para tus necesidades y experiencia. Prueba los brókers con cuentas demo antes de comprometer dinero real.

6358d7a2-e5d0-4068-b278-bbdacc5ac35c.png

¿Se puede usar MT4 en Argentina?

Sí, definitivamente puedes usar la plataforma de trading MetaTrader 4 (MT4) en Argentina. MT4 es una plataforma de trading de forex y CFDs muy popular que está disponible globalmente, incluida en Argentina. Muchos brókers, tanto locales argentinos como internacionales regulados en otros países, ofrecen MT4 a los traders en Argentina. La plataforma está disponible en español, lo que la hace conveniente para los traders argentinos, y algunos brókers pueden proporcionar soporte al cliente local y recursos adaptados para el mercado argentino.

Descargo de responsabilidad: Los instrumentos de trading derivados y el trading apalancado conllevan un alto riesgo. He cubierto los brókers que considero las mejores opciones y esto no debe tomarse como asesoramiento financiero. Por favor, realiza tu propia investigación antes de operar.