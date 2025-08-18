Invertir en propiedades en Uruguay: un negocio cada vez más sólido y seguro

El mercado inmobiliario en Uruguay se ha consolidado en los últimos años como una de las opciones más seguras y atractivas para quienes buscan proteger su capital y obtener rentabilidad

La combinación de estabilidad política, solidez institucional y un sistema jurídico que respeta la propiedad privada crea un entorno confiable para inversores nacionales y extranjeros.

Uno de los pilares de esta solidez es la estabilidad macroeconómica. El país mantiene niveles de inflación controlados y un crecimiento moderado pero sostenido del PIB, lo que se traduce en menor volatilidad para el valor de los inmuebles. Además, la demanda de vivienda es constante, impulsada tanto por residentes como por un creciente interés internacional en Montevideo. Esta demanda sostenida se refleja especialmente en la oferta de apartamentos en venta bien ubicados y con potencial de revalorización.

La rentabilidad bruta promedio por alquiler en Uruguay es de 4,97 % anual, según datos de Global Property Guide correspondientes al segundo trimestre de 2025. En barrios con mayor demanda como Malvín, este rendimiento puede llegar hasta 6,68 % bruto, también según datos de la misma fuente. A esto hay que considerar que la revalorización estimada del inmueble suele ser de un 5% anual.

Ventajas frente a otros mercados

Frente a otros mercados de la región, Uruguay ofrece un menor riesgo político y económico, junto con una evolución de precios inmobiliarios más estable. Esto lo convierte en un refugio atractivo para capitales que buscan diversificación geográfica sin exponerse a fuertes fluctuaciones. En este contexto, contar con una agencia de confianza entre las inmobiliarias en Uruguay marca la diferencia. Un equipo profesional puede guiar en la elección de zonas con mayor potencial de rentabilidad, realizar valoraciones realistas y gestionar todos los aspectos legales y fiscales. Este respaldo reduce errores costosos y agiliza los procesos. Por ejemplo, un inversor extranjero que adquiere un apartamento en Montevideo mediante asesoría especializada puede asegurar un alquiler anual estable y una plusvalía sostenida.

Una oportunidad sólida para el futuro

El mercado inmobiliario en Uruguay combina seguridad, rentabilidad y previsibilidad. Invertir en propiedades, especialmente en apartamentos en venta con ubicación estratégica, es una oportunidad sólida cuando se cuenta con información precisa y un acompañamiento profesional que permita tomar decisiones acertadas.