Grupo Corven, entre las mejores empresas para trabajar en Argentina Personas, identidad y futuro: los pilares que posicionan a Grupo Corven entre las mejores empresas para trabajar 27 de octubre 2025 · 11:05hs

El equipo de Grupo Corven celebra el reconocimiento a su cultura laboral y liderazgo.

Grupo Corven, de capitales nacionales y líder en movilidad, fue reconocido recientemente por su cultura laboral y su enfoque en el desarrollo profesional de las personas. Este reconocimiento refleja un modelo de gestión que prioriza la inversión en capital humano y la construcción de entornos de trabajo sólidos y sostenibles.

Fundado hace más de 55 años y de origen venadense, el grupo se consolidó como un referente de la industria argentina. La diversificación de sus unidades de negocios —que abarca movilidad individual, autopartes, neumáticos, entre otros— permitió su expansión federal y consolidó su operación en distintas regiones del país.

Grupo Corven_ Sandro Cosentino_Director Talento Humano 1 (1) Para acompañar su crecimiento, el grupo desarrolló un modelo de liderazgo centrado en la profesionalización de los procesos y la innovación, formando líderes capaces de tomar decisiones estratégicas, gestionar recursos de manera eficiente y proyectar la visión de la compañía en todos los niveles. Al mismo tiempo, reforzó sus programas de formación y desarrollo de talento y puso en marcha iniciativas de bienestar integral, con el objetivo de generar entornos laborales diversos, abiertos y sostenibles que fortalezcan tanto el desempeño profesional como la satisfacción de los trabajadores.

“Desde el área de Talento Humano entendemos que una empresa crece cuando su gente logra desarrollarse. Por eso trabajamos para construir un entorno donde cada persona pueda proyectar su carrera dentro del grupo. Impulsamos la formación continua, promovemos liderazgos estratégicos y fomentamos la colaboración entre equipos.