Emerger: cuando una urgencia se transforma en emergencia

Reconocer a tiempo los síntomas críticos y saber cómo actuar en los primeros minutos puede marcar la diferencia mientras se espera la llegada del sistema de emergencias.

En la vida cotidiana, no todas las situaciones de salud revisten la misma gravedad. Sin embargo, uno de los mayores desafíos es identificar cuándo una urgencia deja de serlo y se convierte en una verdadera emergencia, donde cada minuto cuenta. En esos escenarios, la rapidez de reacción y el conocimiento básico por parte de quienes están cerca pueden ser determinantes para el desenlace.

La urgencia requiere atención pronta para evitar complicaciones, pero no amenaza la vida de forma inmediata (ej: dificultad respiratoria), mientras que la emergencia implica un riesgo inminente de vida o daño irreversible que requiere atención inmediata (ej: paro cardíaco). Dolor en el pecho persistente, dificultad para respirar, pérdida de conocimiento, convulsiones, sangrados abundantes o cambios repentinos en el estado neurológico son señales que no deben minimizarse. Ante estos síntomas críticos, la conducta correcta no es esperar a que se alivie, sino activar de inmediato el sistema de emergencias y comenzar a actuar de forma adecuada hasta la llegada del equipo médico prehospitalario.

Desde Emerger, la experiencia en la atención diaria demuestra que los primeros minutos previos al arribo de los médicos y paramédicos son clave. Acciones simples, como mantener a la persona en una posición segura, controlar una hemorragia o iniciar maniobras básicas de reanimación, pueden sostener funciones vitales esenciales. Como explica el Director Médico de Emerger, Dr. Alberto Davidovich, “la diferencia entre una urgencia y una emergencia muchas veces está en la evolución rápida del cuadro, y reconocer ese cambio a tiempo es fundamental para evitar consecuencias graves”.

En este contexto, la formación en primeros auxilios no debe limitarse solo a adultos. Los niños y adolescentes también pueden y deben estar informados sobre cómo identificar situaciones de peligro y cómo pedir ayuda. Saber reconocer síntomas de alerta , llamar al servicio de emergencia con claridad y seguir instrucciones básicas puede convertirlos en un eslabón valioso dentro de la respuesta inicial. Sin generar miedo, este conocimiento les brinda herramientas para actuar con responsabilidad y cuidado.

Uno de los mayores mitos en torno a la reanimación cardiopulmonar es el temor a “hacerlo mal”. La evidencia y la práctica clínica son claras: el RCP mal hecho es el que no se intenta. Iniciar compresiones torácicas ante una persona inconsciente que no respira, incluso sin técnica perfecta, aumenta significativamente las posibilidades de supervivencia hasta la llegada del personal médico especializado. La inacción, en cambio, reduce drásticamente esas chances.

Emerger promueve activamente la concientización sobre estos temas, entendiendo que una comunidad informada es una comunidad más segura. Reconocer síntomas críticos, actuar con rapidez y no dudar en pedir ayuda son conductas que pueden aprenderse y practicarse. En situaciones donde cada segundo importa, el conocimiento y la decisión de intervenir pueden transformar una urgencia en una emergencia bien abordada, con mayores probabilidades de un desenlace favorable.

Fuentes y asesoramiento médico

Este artículo ha sido elaborado con la supervisión y aval del Director Médico de Emerger, Dr. Alberto Davidovich, y está alineado con las recomendaciones de las autoridades de salud nacionales e internacionales.

Para más información y consultas sobre nuestros cursos de RCP visitá: grupoemerger.com