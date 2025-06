El Social Media Day Buenos Aires confirmó los disertantes para su decimoquinta edición

Adriana Bustamante, directora de Digital Interactivo, productora organizadora del Social Media Day Argentina, cuenta la historia y evolución del evento en Argentina: “Social Media Day es una iniciativa global, que desde Digital Interactivo decidimos traer en 2010 anuestro país. Inicialmente comenzó como un encuentro de 400 personas para reflexionar sobre cómo las redes sociales transformaron profesionalmente el ámbito de las comunicaciones y el periodismo. Luego llevamos el evento a las universidades y con el transcurso de los años fue expandiéndose a distintas ciudades de Argentina, para profundizar no sólo sobre redes sociales sino sobre tendenciales y casos de éxito digitales, y en los últimos dos años el uso de la Inteligencia Artificial aplicada a los negocios y al marketing ha ganado un espacio preponderante en la agenda de nuestros encuentros. Hoy el evento se realiza una vez al año en más de 11 ciudades, dos veces en la ciudad de Buenos Aires, y tenemos previsto organizarlo en Chile y Paraguay”.

Participarán en esta nueva edición del Social Media Day Buenos Aires: Catalina Hernández, Latam Director de Onclusive; Diego Páramos, Gerente de Marketing de FV; Ariel Kogutek, Director General Creativo y socio de Interactivity; Juana Lemon, Account Executive del Accelerate Growth Team en Google Customer Solutions; Tomás Caia, Strategic Agency Manager en Google; Alan Turek, Director de Content Hub en Grupo Atlántida; Jazmín Silvero, productora general de La Casa Streaming; Virginia Roa, publicista y agente de prensa de artistas; Tomás Frontanilla, Brand Partnerships en Billboard; Agustina Ficher, Head of Communication Development & Content en Billboard; María Valeria Oyuela, Managing Director en Duh! Creators;

María Sol Beldi, CEO Latam en DigitalProserver; Andrés González Casco, Social Media & Video Manager en Olé; Ayelén Benítez, Coordinadora de redes sociales de Para Ti!; Daniel Yesurón, Regional Presales Cloud Engineer en Licencias Online; Pía Romero, Content Strategist en Naranja X; María Natalia Ruiz Roque, Content Lead en Naranja X; Javier Echevarrieta, Jefe de Comunicaciones Corporativas en Arcos Dorados; el Doctor en filosofía Tomás Balmaceda, Eugenia Rocha, Directora Senior de Tecnología en Edelman Argentina, Mariano Pasik ( REC Argentina), Pablo Dorado, Head of Sales & Operations LATAM en Botmaker, Caro Kleng, Senior Director, Corporate & Innovation en Edelman Argentina, Hernán Baccaro, Gerente Comercial de Clarín, Agustín d' Empaire, Head of Streaming en Mercado Libre, María Victoria Parraglia, Coordinadora de Branded Content en Grupo Perfil, Elea Arias Larroudé, Head of Strategy en Hogarth Argentina, Daniel Yesurón, Regional Presales Cloud Engineer en Licencias Online.

Javier Echevarrieta, Jefe de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados, quien integrará el Panel “Comunicación + IA”, señaló: “Tenemos que dejar de pensar en la IA como una tecnología que amenaza nuestros puestos de trabajo, sino como una oportunidad de reinventar la forma en la que pensamos la comunicación corporativa. Estamos atravesando un cambio de paradigma".

Por su parte, el Doctor en Filosofía Tomás Balmaceda, quien moderará el panel sobre comunicación e inteligencia artificial, expresó: “La inteligencia artificial no nos quita la voz. Lo que hace, en todo caso, es revelarnos qué tan vacía, automática o superficial podía ser nuestra forma de comunicarnos. En una era de máquinas que imitan el lenguaje, el verdadero desafío no es hablar más fuerte ni más rápido, sino hablar con sentido. Comunicar, hoy, es resistir la tentación de la velocidad y recuperar el valor de lo que decimos, para quién lo decimos y por qué lo decimos".

“Cómo armar una estrategia de contenido con Creadores" será una de las charlas de la jornada, a cargo de María Natalia Ruiz Roque y Pía Romero de Naranja X. “Hoy, los creadores de contenido son mucho más que influencers: son medios con comunidades y voz propias. Tienen llegada, generan conversación y construyen vínculos reales con la gente. Por eso en Naranja X construimos una estrategia que los incluye desde el diseño, para llegar a nuevas audiencias de forma genuina y cercana. En nuestra charla, vamos a contar cómo lo estamos haciendo, con recursos diversos y poniendo siempre a las personas en el centro", adelantó Ruiz Roque.

Acompañan el Social Media Day Buenos Aires como sponsors: Naranja X, Arcos Dorados, RUS (Río Uruguay Seguros), Onclusive, Telecom Redacciones5g, Duh Creators, Adobe, Microsoft, Licencias OnLine, Billboard, Grifería FV, Usina del Arte, Bildenlex Abogados, Packland, Santo Pecado, Survey Kiwi, entre otros. El evento también cuenta con el apoyo de medios nacionales y aliados estratégicos.

El Social Media Day está organizado por Digital Interactivo, a cargo de Adriana Bustamante Diego Piscitelli y Alessandro Piscitelli.

Los próximos eventos en otras ciudades del país, tendrán lugar en Mendoza el 8 de agosto; en Santa Fe y Paraná el 10 y 11 de septiembre respectivamente; en Mar del Plata durante el mes de noviembre y en Rosario en fecha a confirmar. Por último, en noviembre se realizará la segunda edición de Buenos Aires en el marco de la Tecweek. “A nivel federal, desde Social Media Day Argentina buscamos aliados y socios que les interese llevar el evento a su ciudad, el apoyo de gobiernos, universidades y medios locales que quieran asociarse y quieran organizar el evento en sus localidades para llevar a los principales speakers y las tendencias digitales y los nuevos modelos de negocios”, cerró Bustamante.

Acerca de Social Media Day Argentina

Social Media Day es el evento global de tendencias e innovación en medios sociales. Es uno de los eventos referentes en la industria digital en la región. Se ha llevado a cabo en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Paraná, Salta, Jujuy, Mendoza, Madryn, Corrientes, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia,Neuquén, Bahía Blanca y de manera virtual para todo el país, convoca a miles de personas y las mejores marcas para abordar las tendencias digitales.

