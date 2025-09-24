El seguro agropecuario, clave para dar previsibilidad al campo: la nueva propuesta de SANCOR SEGUROS para la campaña 2025/2026 24 de septiembre 2025 · 17:27hs

El seguro agropecuario, clave para dar previsibilidad al campo

Cada campaña agrícola exige más al productor agropecuario: mayor inversión en tecnología, decisiones más precisas y, al mismo tiempo, un cuidado más estricto de los costos. En ese contexto, el seguro deja de ser un respaldo opcional para convertirse en un aliado estratégico que protege la inversión y da previsibilidad frente a riesgos climáticos o económicos.

Con esa mirada, SANCOR SEGUROS, líder en seguros agropecuarios, lanzó su campaña para la temporada 2025/2026 con foco en coberturas contra granizo y seguros para ganado, con beneficios diferenciales que facilitan el acceso a productores de todo el país.

“El campo es motor de la economía y, al mismo tiempo, un sector que convive con riesgos crecientes. El empresario agropecuario argentino tiene una virtud que lo distingue: la resiliencia. Está acostumbrado a adaptarse, a flexibilizar decisiones, a buscar alternativas para seguir produciendo en medio de la incertidumbre. Nuestra misión es brindar herramientas que den tranquilidad y permitan proyectar el trabajo con confianza”, destacó Gustavo Mina, Gerente de Seguros Agropecuarios de SANCOR SEGUROS.

La propuesta de la aseguradora se concentra en los riesgos más determinantes para el campo argentino y aporta soluciones diseñadas para la realidad productiva actual: