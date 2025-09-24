La Capital | Novedades | seguro agropecuario

El seguro agropecuario, clave para dar previsibilidad al campo: la nueva propuesta de SANCOR SEGUROS para la campaña 2025/2026

24 de septiembre 2025 · 17:27hs
El seguro agropecuario

El seguro agropecuario, clave para dar previsibilidad al campo

Cada campaña agrícola exige más al productor agropecuario: mayor inversión en tecnología, decisiones más precisas y, al mismo tiempo, un cuidado más estricto de los costos. En ese contexto, el seguro deja de ser un respaldo opcional para convertirse en un aliado estratégico que protege la inversión y da previsibilidad frente a riesgos climáticos o económicos.

Con esa mirada, SANCOR SEGUROS, líder en seguros agropecuarios, lanzó su campaña para la temporada 2025/2026 con foco en coberturas contra granizo y seguros para ganado, con beneficios diferenciales que facilitan el acceso a productores de todo el país.

“El campo es motor de la economía y, al mismo tiempo, un sector que convive con riesgos crecientes. El empresario agropecuario argentino tiene una virtud que lo distingue: la resiliencia. Está acostumbrado a adaptarse, a flexibilizar decisiones, a buscar alternativas para seguir produciendo en medio de la incertidumbre. Nuestra misión es brindar herramientas que den tranquilidad y permitan proyectar el trabajo con confianza”, destacó Gustavo Mina, Gerente de Seguros Agropecuarios de SANCOR SEGUROS.

La propuesta de la aseguradora se concentra en los riesgos más determinantes para el campo argentino y aporta soluciones diseñadas para la realidad productiva actual:

  • Financiación en pesos y con valores fijos, principalmente con Banco del Sol, accesible tanto para clientes como no clientes.
  • Liberación de lotes en etapa de resiembra, garantizando que el productor mantenga el control de sus decisiones agronómicas.
  • Canje y todas las modalidades de pago disponibles en el mercado.

Además, quienes contraten los packs de precampaña accederán a beneficios adicionales, como vouchers para contratar otras coberturas dentro del ecosistema de soluciones de SANCOR SEGUROS.

Ante un escenario productivo cada vez más desafiante, SANCOR SEGUROS renueva su compromiso con el campo argentino y ofrece coberturas que combinan experiencia técnica y respaldo financiero, con la mirada puesta en el futuro del sector.

seguro agropecuario SANCOR SEGUROS campo
