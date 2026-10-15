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Debate sobre inteligencia artificial en empresas, trabajo y sociedad llega a Rosario

La Comunidad BIRRIA y la Fundación para la Democratización de la IA organizan un encuentro gratuito el 21 de octubre en la Bolsa de Comercio, en el marco de Rosario Tech Week 2026

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

15 de octubre 2026 · 18:05hs
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Debate sobre inteligencia artificial en empresas, trabajo y sociedad llega a Rosario

El próximo miércoles 21 de octubre, a partir de las 18.30, Rosario será sede de «IA: de la empresa a la sociedad», una propuesta que busca abrir el debate sobre cómo la inteligencia artificial está modificando las dinámicas empresariales, el mundo laboral y la vida cotidiana. El encuentro es gratuito y de acceso libre, con inscripción previa, y se presenta en un momento en que la tecnología ya no es una promesa del futuro sino una realidad instalada en oficinas, estudios y organizaciones de todo el país.

La actividad tendrá lugar en la Bolsa de Comercio de Rosario (Paraguay 755, primer piso) y formará parte de la agenda de Rosario Tech Week 2026, que reúne a empresas, emprendedores, profesionales y organizaciones vinculadas al desarrollo tecnológico de la ciudad. La Tech Week llega a su segunda edición y regresa como la semana que pone a Rosario en el mapa de la innovación, luego de una primera edición que superó todas las expectativas con más de 30 eventos y 1.500 asistentes. Son siete días para visibilizar, celebrar y potenciar el ecosistema tecnológico y emprendedor de Rosario.

Tres voces para analizar el presente y el futuro de la IA

El encuentro contará con la participación de Tomás Trapé, politólogo, periodista, conductor de *Cabaret Voltaire* y columnista de *Infobae*; Rodrigo «Roda» Azziani, matemático y cofundador de Renaiss; y Guillermo Seifert, CEO y fundador de CRIA, empresa dedicada a la capacitación corporativa en inteligencia artificial, y presidente de la Fundación para la Democratización de la IA. La combinación de perfiles, que une comunicación, matemática y formación empresarial, apunta a ofrecer una mirada plural sobre una tecnología que avanza sobre sectores muy distintos de la economía.

A través de un diálogo en vivo, los participantes abordarán las oportunidades y los desafíos que presenta la incorporación de inteligencia artificial en las empresas, los cambios en las competencias laborales y las implicancias sociales de una tecnología que avanza sobre distintos sectores de la economía. El formato conversacional busca ir más allá de los tecnicismos para que el debate resulte accesible tanto para especialistas como para personas sin formación en tecnología. La edición 2026 de la Tech Week incluye un track dedicado a inteligencia artificial con sesiones sobre ética, creatividad aumentada y automatización inteligente de procesos empresariales, con speakers que incluyen académicos de la UNR y la UTN y referentes nacionales.

Un debate urgente para el mercado laboral argentino

La pregunta por el impacto de la IA en el empleo es hoy uno de los temas más urgentes para organizaciones y trabajadores. Un informe del Ministerio de Trabajo de la Nación concluyó que el 54 % del empleo formal argentino, equivalente a aproximadamente 3,01 millones de puestos de trabajo, se encuentra en ocupaciones donde al menos la mitad de sus tareas podrían ser ejecutadas por IA generativa. Sin embargo, los especialistas advierten que automatización no equivale necesariamente a desempleo. El propio informe señala que la mayoría de las actividades se ven complementadas por los modelos de lenguaje, lo que sugiere un potencial aumento en la productividad laboral más que una sustitución masiva: la IA tenderá a hacer más eficientes a muchos trabajadores antes que a reemplazarlos por completo.

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La adopción también es desigual. Según el estudio anual sobre inteligencia artificial de Bumeran, el 57 % de los empleados en el país ya usa IA para realizar su trabajo. Sin embargo, a fines de 2025 apenas el 17 % de las empresas usaba IA en sus funciones productivas. Esa brecha entre uso individual y adopción organizacional es precisamente el tipo de tensión que el encuentro del 21 de octubre busca explorar. En paralelo, el 2,6 % de las ofertas laborales publicadas en portales tradicionales en 2026 ya exige al menos una habilidad relacionada con IA, frente al 0,6 % registrado en el período 2017-2022.

En esta edición especial, el objetivo es ampliar la conversación hacia el ecosistema empresarial y tecnológico, reuniendo distintas perspectivas para analizar no solo las posibilidades de aplicación de la IA, sino también sus consecuencias en el trabajo, las organizaciones y la sociedad. La jornada está dirigida a empresarios, emprendedores, profesionales, referentes del sector tecnológico, estudiantes y personas interesadas en comprender los cambios que está generando la inteligencia artificial. Al finalizar el diálogo, se realizará un espacio de contactos profesionales y catering, pensado para favorecer el intercambio de ideas y generar conexiones entre los asistentes.

La propuesta forma parte de los encuentros mensuales de Comunidad BIRRIA, una iniciativa que promueve el intercambio de conocimientos y experiencias sobre inteligencia artificial. La entrada es gratuita con inscripción previa en luma.com/byfhi39l. El horario de la actividad es de 18.30 a 21.30.

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