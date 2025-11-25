Aseguradora rosarina protagonista en la cumbre de Doha

Se trata de San Cristóbal Seguros que, a través de su CEO, Diego Guaita, representó a las cooperativas y mutuales del mundo en la Segunda Cumbre Mundial de Desarrollo Social

La mutual rosarina San Cristóbal Seguros, que en diciembre cumple 86 años, está ocupando un lugar central en la promoción a nivel mundial de las cooperativas y mutuales como socios estratégicos para la consolidación de una nueva economía global. La importancia de estos actores fue oficializada en la Declaración de la Segunda Cumbre Mundial de Desarrollo Social que llevó a cabo días atrás la Asamblea General de Naciones Unidas en Doha, Qatar.

Diego Guaita, CEO de la aseguradora local, integra el CM50, un grupo de 50 líderes de diferentes cooperativas y mutuales del mundo, que comenzaron a principios de año un trabajo minucioso que finalizó en la firma del Contrato para una Nueva Economía Global en el marco de la Cumbre.

“Jefes de Estado y de Gobierno, ministros y altos funcionarios, y cerca de 14000 asistentes escucharon nuestros cuatro compromisos y el impacto que potencialmente podrían tener: creación de economías resilientes; obtención de acceso a capital; fomento de la Cooperación entre cooperativas y mutuales y; empoderamiento de la próxima generación de líderes”, explicó Diego Guaita.

El CEO de San Cristóbal Seguros, que además disertó en una sesión prioritaria designada por Naciones Unidas, informó que “la Cumbre de Doha concluyó con un llamado claro: convertir las promesas sociales en acciones concretas”. “El desarrollo social no es caridad sino un beneficio para todas las comunidades. Convoco a todas las empresas, en especial a las cooperativas y mutuales de argentina y la región, que son muchas y con una gran presencia en el territorio, a apostar por una nueva economía para lograr un avance cuantificable en la reducción de la pobreza, el trabajo digno y la inclusión social. Es en este proceso dinámico que resulta de nuestra interacción donde podemos construir una acción colectiva que contribuya a un mejor impacto social”, amplió Guaita.

En línea con esta visión, Grupo San Cristóbal viene profundizando su compromiso con el desarrollo social en Argentina. Un ejemplo reciente es el lanzamiento de la primera edición del Premio al Impacto Social, una iniciativa que destinó $30.000.000 para potenciar proyectos que reduzcan la pobreza, mejoren la salud y promuevan la educación de calidad. A través de esta convocatoria, dirigida a organizaciones sociales de todo el país con proyectos ya en marcha y resultados comprobables, la compañía busca fortalecer iniciativas alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 1, 3 y 4), contribuyendo a escalar soluciones concretas y sostenibles para el bienestar de las comunidades.

En la rueda de prensa de clausura, la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Annalena Baerbock, afirmó que la Cumbre supuso un “cambio deliberado” desde la identificación de las deficiencias hasta la aplicación de soluciones probadas. “Copenhague (donde se realizó la Primera Cumbre) nos enseñó hace 30 años que el desarrollo social y la inclusión son esenciales para unas sociedades fuertes”, afirmó. “Prometimos no dejar a nadie atrás. El desarrollo social no es algo ‘que estaría bien tener’ ni un acto de caridad. Redunda en el interés propio de todos los países”.

Acerca de Grupo San Cristóbal

Somos un equipo de personas que trabajamos para hacer que nuestros clientes estén seguros, cuidando su bienestar y patrimonio. Nos esmeramos por entender sus necesidades y los ayudamos a tener éxito, superando sus expectativas.

A través de nuestras marcas (San Cristóbal Seguros, Asociart ART, iúnigo, San Cristóbal Retiro, San Cristóbal Servicios Financieros, Asociart Servicios y San Cristóbal Caja Mutual) brindamos soluciones de seguros y servicios financieros para individuos, empresas y el agro. Junto a los Productores Asesores tenemos presencia en Argentina y Uruguay.

Trazamos y ejecutamos políticas activas para promover una gestión responsable, contribuir al desarrollo sostenible y construir una organización conectada con las personas, íntegra, empática con sus comunidades, comprensiva de la realidad, diversa e inclusiva. Conocé más en www.gruposancristobal.com.ar.