La Capital | Novedades | San Cristóbal Seguros

Aseguradora rosarina protagonista en la cumbre de Doha

Se trata de San Cristóbal Seguros que, a través de su CEO, Diego Guaita, representó a las cooperativas y mutuales del mundo en la Segunda Cumbre Mundial de Desarrollo Social

25 de noviembre 2025 · 13:02hs
Aseguradora rosarina protagonista en la cumbre de Doha

La mutual rosarina San Cristóbal Seguros, que en diciembre cumple 86 años, está ocupando un lugar central en la promoción a nivel mundial de las cooperativas y mutuales como socios estratégicos para la consolidación de una nueva economía global. La importancia de estos actores fue oficializada en la Declaración de la Segunda Cumbre Mundial de Desarrollo Social que llevó a cabo días atrás la Asamblea General de Naciones Unidas en Doha, Qatar.

Diego Guaita, CEO de la aseguradora local, integra el CM50, un grupo de 50 líderes de diferentes cooperativas y mutuales del mundo, que comenzaron a principios de año un trabajo minucioso que finalizó en la firma del Contrato para una Nueva Economía Global en el marco de la Cumbre.

hosting local, la ventaja que mas valoran las empresas rosarinas

Hosting local, la ventaja que más valoran las empresas rosarinas

nueva escuela preuniversitaria con el sello de la ugr en la rinconada

Nueva Escuela Preuniversitaria con el sello de la UGR en La Rinconada

Foto Cierre CM50

“Jefes de Estado y de Gobierno, ministros y altos funcionarios, y cerca de 14000 asistentes escucharon nuestros cuatro compromisos y el impacto que potencialmente podrían tener: creación de economías resilientes; obtención de acceso a capital; fomento de la Cooperación entre cooperativas y mutuales y; empoderamiento de la próxima generación de líderes”, explicó Diego Guaita.

El CEO de San Cristóbal Seguros, que además disertó en una sesión prioritaria designada por Naciones Unidas, informó que “la Cumbre de Doha concluyó con un llamado claro: convertir las promesas sociales en acciones concretas”. “El desarrollo social no es caridad sino un beneficio para todas las comunidades. Convoco a todas las empresas, en especial a las cooperativas y mutuales de argentina y la región, que son muchas y con una gran presencia en el territorio, a apostar por una nueva economía para lograr un avance cuantificable en la reducción de la pobreza, el trabajo digno y la inclusión social. Es en este proceso dinámico que resulta de nuestra interacción donde podemos construir una acción colectiva que contribuya a un mejor impacto social”, amplió Guaita.

En línea con esta visión, Grupo San Cristóbal viene profundizando su compromiso con el desarrollo social en Argentina. Un ejemplo reciente es el lanzamiento de la primera edición del Premio al Impacto Social, una iniciativa que destinó $30.000.000 para potenciar proyectos que reduzcan la pobreza, mejoren la salud y promuevan la educación de calidad. A través de esta convocatoria, dirigida a organizaciones sociales de todo el país con proyectos ya en marcha y resultados comprobables, la compañía busca fortalecer iniciativas alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 1, 3 y 4), contribuyendo a escalar soluciones concretas y sostenibles para el bienestar de las comunidades.

En la rueda de prensa de clausura, la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Annalena Baerbock, afirmó que la Cumbre supuso un “cambio deliberado” desde la identificación de las deficiencias hasta la aplicación de soluciones probadas. “Copenhague (donde se realizó la Primera Cumbre) nos enseñó hace 30 años que el desarrollo social y la inclusión son esenciales para unas sociedades fuertes”, afirmó. “Prometimos no dejar a nadie atrás. El desarrollo social no es algo ‘que estaría bien tener’ ni un acto de caridad. Redunda en el interés propio de todos los países”.

Acerca de Grupo San Cristóbal

Somos un equipo de personas que trabajamos para hacer que nuestros clientes estén seguros, cuidando su bienestar y patrimonio. Nos esmeramos por entender sus necesidades y los ayudamos a tener éxito, superando sus expectativas.

A través de nuestras marcas (San Cristóbal Seguros, Asociart ART, iúnigo, San Cristóbal Retiro, San Cristóbal Servicios Financieros, Asociart Servicios y San Cristóbal Caja Mutual) brindamos soluciones de seguros y servicios financieros para individuos, empresas y el agro. Junto a los Productores Asesores tenemos presencia en Argentina y Uruguay.

Trazamos y ejecutamos políticas activas para promover una gestión responsable, contribuir al desarrollo sostenible y construir una organización conectada con las personas, íntegra, empática con sus comunidades, comprensiva de la realidad, diversa e inclusiva. Conocé más en www.gruposancristobal.com.ar.

San Cristóbal Seguros Desarrollo Social Doha
Noticias relacionadas
dia mundial de la construccion

Día Mundial de la Construcción

Ver comentarios

Las más leídas

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Lo último

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Encendidas, el espectáculo de Carabajal y Beck sobre la menopausia, regresa a Rosario

"Encendidas", el espectáculo de Carabajal y Beck sobre la menopausia, regresa a Rosario

Tras hacer vibrar a Rosario, Abel Pintos presenta esta noche otro show en el Anfiteatro

Tras hacer vibrar a Rosario, Abel Pintos presenta esta noche otro show en el Anfiteatro

Caso Ivana Garcilazo: la última audiencia imputatativa se postergó para el miércoles

La presentación se iba a dar este martes pasado el mediodía, pero la ausencia del juez por actividad institucional pasó todo para el miércoles a la tarde

Caso Ivana Garcilazo: la última audiencia imputatativa se postergó para el miércoles
Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay ningún riesgo de arsénico en el agua
La Ciudad

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay ningún riesgo de arsénico en el agua

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Por Facundo Borrego
Economía

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos
La Ciudad

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Ovación
Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Pasillo de campeón a Central: Futbolistas Agremiados tomó postura ante el espaldarazo de Estudiantes

Pasillo de campeón a Central: Futbolistas Agremiados tomó postura ante el "espaldarazo" de Estudiantes

Un desafiante mensaje de apoyo a Di María en Central: Estás donde muchos no vienen

Un desafiante mensaje de apoyo a Di María en Central: "Estás donde muchos no vienen"

Policiales
Caso Ivana Garcilazo: la última audiencia imputatativa se postergó para el miércoles
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: la última audiencia imputatativa se postergó para el miércoles

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

La Ciudad
Encendidas, el espectáculo de Carabajal y Beck sobre la menopausia, regresa a Rosario
La Ciudad

"Encendidas", el espectáculo de Carabajal y Beck sobre la menopausia, regresa a Rosario

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay ningún riesgo de arsénico en el agua

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay ningún riesgo de arsénico en el agua

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Violencia de género: cuál es el cambio de paradigma que traen las tobilleras electrónicas

Violencia de género: cuál es el "cambio de paradigma" que traen las tobilleras electrónicas

El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora
Economía

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe
Policiales

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada
Policiales

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes
Ovación

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida
Información General

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad
Información General

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final
Ovación

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos
Ovación

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación
La Región

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina
Información General

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd
Información General

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños
Información General

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños

Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones en búsqueda de drogas
La Ciudad

Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones en búsqueda de drogas

Vandalismo en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche
La Ciudad

Vandalismo en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un paso hacia adelante
La Ciudad

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un "paso hacia adelante"

Narcoavionetas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región
La Región

Narcoavionetas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95 % de la ciudad con led
La Ciudad

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95 % de la ciudad con led

Pullaro y el gobierno nacional: Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe
Política

Pullaro y el gobierno nacional: "Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe"

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación
Policiales

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación