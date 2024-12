Saber surfear la ola: llegó la hora del balance de lo que fue este 2024

No hay dudas de que el 2024 fue un año movido en Argentina, trayendo aparejados cambios vertiginosos en la gestión económica y política de la mano del nuevo gobierno. El triunfo de Javier Milei y la escalada de La Libertad Avanza al poder mantuvo a raya las expectativas de muchos empresarios que tuvieron cautela los primeros meses, esperando que el tablero se acomodara a las nuevas reglas de juego. Para otros, las expectativas positivas estuvieron desde un principio y si en algo coinciden todos los entrevistados consultados por suplemento Negocios para este especial es que la baja de la inflación fue un acierto que da cierta tranquilidad en el escenario a corto plazo.

La promesa del presidente de avanzar hacia una economía más liberal, reducir el gasto público y fomentar la inversión extranjera capturó la atención de sectores industriales, financieros y comerciales. Aún con ciertos reparos de parte de algunas empresas sobre el impacto de las políticas más radicales, especialmente fiscales, con la quita de subsidios y de ajuste que afectan al consumo interno, los balances que realizaron fueron optimistas respecto a años anteriores. No hay dudas de que el empresariado local sigue apostando firme al país, abriendo negocios, aumentando la producción, apostando a nuevos mercados y anunciando más inversiones. A continuación, un punteo de lo que dejó este año para referentes de rubros como la construcción, la industria y el retail.

Empresas que venden a consumidores finales, con el clásico modelo “B2C” (‘Business to Consumer”), se vieron muy perjudicadas los primeros seis meses. “Fue un año distinto, duro al principio y nos focalizamos en la eficiencia de la fábrica por sobre el objetivo de crecer y aumentar las ventas”, indicó a Negocios, Sergio Vázquez, CEO de Las Brisas, firma que fabrica alimentos orgánicos como jugos, sopas y mermeladas. Realizaron inversiones por el valor de u$s 150 mil en las líneas de producción para triplicar la capacidad de fabricación, con la posibilidad de generar nuevos productos y empleos en el corto plazo, pensando en innovar su oferta frente a un comprador cuidadoso.

Las Brisas.jpg Sergio Vázquez, fundador y CEO de Las Brisas. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

Un panorama similar lo dio Lucas Fucci, cuarta generación al frente de la Panificadora Fucci, que funciona en zona sur, sobre calle Ovidio Lagos al 4.500 y es fuerte en la venta de panificados a comercios. “El inicio de este año fue complicado, pero ya estamos sintiendo un crecimiento en el consumo y tenemos buenas expectativas para el 2025”, aseguró Fucci quien adelantó que en pos de abrirse camino a otros mercados y no bajar la vara en el nivel de producción, están lanzando una unidad nueva de productos fraccionados dirigida al consumidor final.

Hasta agosto no salió el sol

Marta Mercau dirige The Bag Belt, una marca de calzados con más de diez sucursales en el país, que creció al calor de los clientes ABC1. Consultada por Negocios, la empresaria hizo hincapié en el desafío que implicó para una marca con tantos locales sostenerse en los primeros meses del año. “El 2024 arrancó difícil, con un cambio muy drástico en materia económica y política. Las ventas empezaron mal y no repuntaron hasta agosto, donde mejoraron sustancialmente, acompañado de fechas clave como el Día de la Madre. En cuanto a producción, no nos faltaron insumos porque trabajamos principalmente con materia prima nacional”.

Un referente indiscutido del comercio rosarino es el titular del grupo Sport 78, Nelson Graells, quien expresó que fueron meses difíciles en ventas, con pequeños lapsos de recuperación en eventos como el Día del Padre, el Día del Niño y logrando una buena performance recién en octubre. “Ahora llega diciembre y creemos que va a ser el mes más positivo a nivel comercial. Nosotros no frenamos las aperturas, hicimos la obra del Palace Garden en el centro y ampliamos locales. Tenemos pensado seguir creciendo en el 2025 con más aperturas”, señaló el empresario.

Desde la fábrica de juegos para parques y espacios públicos, Green Juegos, sus titulares Julio Leidi y Santiago Garguichevich, definieron al primer semestre como “tumultoso” y consideraron que venían preparándose como empresa para lidiar con un cambio en las reglas de juego. “Sabemos que hay medidas que fluctúan en el país y estamos mentalizados para lidiar con imprevistos como la dificultad para ingresar de afuera ciertos materiales, problemática que se fue normalizando en los últimos meses con una mayor apertura de las importaciones”, consideraron los socios, que este año lograron concretar su primera exportación a Uruguay.

green juegos.jpg Santiago Garguichevich y Julio Leidi, al frente de la empresa Green Juegos. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

Un segundo semestre con estabilidad

Mientras que el primer semestre se caracterizó por medidas de fuerte ajuste fiscal y monetario, en el segundo semestre comenzaron a observarse algunos efectos de estas políticas en términos de estabilización y cambios estructurales. Como les gusta decir a los economistas, “se ordenó la macroeconomía”, y con los principales indicadores económicos del país bajo control, hubo mayor previsibilidad para el empresariado al momento de tomar decisiones. Lo más ponderado fueron los cambios en materia de importaciones y cierta regularización en el sistema de pagos en dólares al exterior.

Para la industria del conocimiento el año cierra mejor de lo que empezó. Así lo analizó Ignacio Sanseovich, presidente del Polo Tecnológico de Rosario, que valoró que ya no se deba pagar el 95% del impuesto PAIS por adelantado en importaciones y se abaraten los costos de esta operación. Destacó que en el 2024 se sumaron unas nuevas veinte empresas, conformando una red de 130 actores de distintos rubros, siendo el biotecnológico el que más creció. “Tuvimos que esperar a ver cómo se acomodaba el país. A nivel de la tecnología hay muchos proyectos y negocios dando vuelta, tenemos buenas expectativas con respecto a lo que se viene”, aseguró el referente del Polo.

Marta Mercado.jpg Marta Mercau, creadora de la marca de calzado The Bag Belt. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

Otro empresario que celebró esta medida fue Osvaldo Jeandrevin, titular de Neumáticos Verona, ya que la empresa importa neumáticos viales y de camiones. También aseguró que el descenso de la inflación repercutió de manera positiva en el precio de los neumáticos bajando un 100% el precio, con respecto al 2023. “Todo el 2025, tenemos probabilidad de crecer al doble porque ahora hay menos trabas para importar y mayores facilidades para pagar al exterior. En China hay más de 700 fábricas de neumáticos que nos quieren vender, mientras que acá hay tres. Con la liberación de las importaciones vamos a tener mucha más mercadería y precios para ofrecer”, consideró Jeandrevin.

En el caso de Ezequiel Sala, al frente junto con Gabriel Fernández de la fábrica de bioplásticos Bionbax, un cambio positivo que se está notando en las últimas semanas es una mayor agilidad en los pagos al extranjero. “Se normalizaron bastante y ya nos autorizaron los desembolsos anticipados, no son volúmenes muy altos, pero facilitan la operativa porque antes, si los pagos no ingresaban no podíamos adquirir equipos de laboratorio y válvulas que traemos de Europa”, consideró el directivo.

Balance de la industria

El presidente del Parque Industrial de San Lorenzo, Sebastián Alesio, opinó que la incertidumbre, una vez asumido el gobierno de Javier Milei, fue muy grande y hubo que encarar un contexto muy complicado por la alta inflación. “Para la construcción, sobre todo, fue muy complejo porque para llevar adelante proyectos edilicios tiene que haber un panorama de mayor certidumbre. Con un corto plazo tan convulsionado fue difícil, pero pasados estos once meses siento que las cosas se lograron encaminar en buenos términos.

Dentro de toda la dificultad, a nivel macro hay una estabilización y vemos interés de las empresas en hacer inversiones, ya adquirieron terrenos en el Parque casi 50 industrias y hay cinco obras en marcha”, sostuvo Alesio y agrego que, aún con buenas perspectivas, la microeconomía sigue complicada, con la gente cuidando sus gastos día a día, sin que todavía sea tiempo de cantar victorias. Además, es importante tener claro que los indicadores nacionales de la actividad industrial son negativos, al mes de septiembre del 2024 la industria cayó 6,1% interanual, aunque creció un 2,6% respecto del mes anterior.