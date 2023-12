Sector por sector, un análisis del comportamiento de las pymes y las industrias en el 2023 

“Es verano, pero lo mejor es hibernar”, esa es la sugerencia que le da en voz baja Ricardo Diab, secretario General de Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME), a los dueños de pequeñas industrias y comercios que lo tienen como referente para sus consultas. La incertidumbre en cuanto a lo que ocurrirá en materia económica sigue siendo lo que reina, por lo cual cabe esperar hasta que aclare. Mientras tanto, suplemento Negocios de La Capital lo entrevistó para dar su visión acerca de lo que fue el 2023, haciendo un análisis sector por sector de cómo fue el comportamiento de las pymes, comercios e industrias fundamentalmente en el sur de la provincia de Santa Fe . Y, por supuesto, da también su visión acerca del año que comienza mañana mismo.

En líneas generales, Ricardo señala que el año no fue bueno en lo que respecta al consumo y se cierra con una caída de las ventas de un 2,5% respecto al 2022. Pero señala que hubo algunos sectores que pudieron sostenerse bien, por ejemplo, el sector industrial pyme. “Tenemos muchas empresas que están bien y tienen espalda para soportar. Este año se notó que la industria tuvo un esquema de protección que la favoreció, esa protección del mercado interno fue fundamental. Bajó el consumo, pero lo poco que se consumió es de la industria local”, evalúa. Lo que quizás sorprendió es que bajó la venta de alimentos y bebidas, algo que asegura hacía mucho tiempo que no se veía, porque no sólo bajó el consumo en las primeras líneas, sino también en las llamadas segundas marcas que sólo lograron sostenerse a base de estrategias de marketing y publicidad de sus descuentos especiales.