Premios Ternium Expoagro a la Innovación 2026: cuando el campo y la industria avanzan juntos

“Hoy no hay dudas de que campo e industria son una sociedad indisoluble”, destacó Catallini, Presidente Ejecutivo de Ternium Argentina, durante la premiación

En el marco de una nueva edición de Expoagro, se realizó la entrega de los Premios Ternium Expoagro a la Innovación 2026 , un reconocimiento que distingue a desarrollos tecnológicos y soluciones aplicadas que contribuyen al crecimiento de la agroindustria argentina.

A lo largo de sus distintas ediciones, esta iniciativa impulsada por Ternium se consolidó como uno de los espacios más relevantes para visibilizar avances tecnológicos que impactan directamente en la eficiencia productiva del sector. En esta oportunidad, empresas, desarrolladores e ingenieros presentaron proyectos que reflejan el dinamismo y la capacidad innovadora del entramado agroindustrial del país.

Durante la ceremonia de premiación, el Presidente Ejecutivo de Ternium Argentina, Renato Catallini, destacó la importancia del vínculo entre la actividad agropecuaria y el desarrollo industrial. “Durante muchos años en la Argentina discutimos en términos de una falsa disyuntiva: campo o industria. Hoy no hay dudas de que campo e industria son una sociedad indisoluble”, señaló.

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En ese sentido, remarcó el impacto que genera el entramado productivo vinculado al agro, tanto en términos de innovación como de generación de empleo. “Estas empresas y las más de 500 que constituyen la agroindustria argentina generan 14 mil empleos directos que sumados a los indirectos elevan la cifra a 30 mil”.

Los premios buscan precisamente reconocer esa capacidad de articulación entre distintos actores del sistema productivo, desde fabricantes de maquinaria agrícola hasta desarrolladores de nuevas soluciones tecnológicas que permiten optimizar procesos, mejorar rendimientos y avanzar hacia modelos productivos cada vez más eficientes.

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En palabras de Catallini, la feria se convirtió en un escenario privilegiado para observar ese ecosistema en funcionamiento: “La Argentina tiene con qué. Lo demuestra cada año aquí en Expoagro. El país de la siembra directa no solo innovó en prácticas agrícolas, sino que también consolidó un ecosistema productivo propio, competitivo y exportador. Lo demuestran los equipos que hoy serán reconocidos por su aporte a la innovación agroindustrial”.

A lo largo de sus 18 años de historia, los Premios Ternium Expoagro a la Innovación han recibido más de 350 proyectos, de los cuales más de 140 fueron distinguidos por su aporte al desarrollo tecnológico del sector. “¡En estos 18 años ya fueron más de 350 los proyectos presentados y más de 140 premiados!”, celebró Catallini.

La distinción se consolida así como una plataforma que impulsa el talento técnico, el desarrollo industrial y la capacidad de innovación que caracteriza a la agroindustria argentina, uno de los motores productivos más importantes del país.

En un contexto donde la tecnología y la eficiencia productiva resultan claves para enfrentar los desafíos globales, los Premios Ternium Expoagro vuelven a poner en valor el rol de la innovación como puente entre el campo, la industria y el futuro del sistema productivo argentino.