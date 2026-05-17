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De las peluquerías al skincare: cómo evolucionó el mercado de la belleza en Rosario

El Hiper de la Pelu lleva casi 30 años en el mercado. Con eje en un servicio profesional y de asesoramiento se supo adaptar a todos los cambios del rubro

María Laura Neffen

Por María Laura Neffen

17 de mayo 2026 · 08:05hs
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José Álvarez Baro junto a su mujer María del Carmen Fontanarrosa y su hija Delfina Álvarez Baro.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

José Álvarez Baro junto a su mujer María del Carmen Fontanarrosa y su hija Delfina Álvarez Baro.

José Álvarez Baro es la tercera generación de su familia dedicada al rubro de la venta de artículos profesionales de peluquería. Fundó en 1997 el Híper de la Pelu, que está pronto a cumplir el año próximo 30 años en Rosario. Es hijo de Mabel Ronga, por lo cual su familia estuvo tradicionalmente vinculada a ese sector. Su abuelo, Tomás Ronga, fue en los años 20 de los primeros peluqueros hombres de Rosario.

La mirada de José tiene entonces la amplitud de alguien que ha estado en este negocio toda su vida. Registró cada cambio de tendencia y de consumo que hubo tanto a nivel local como global, porque en el rubro de peluquería y perfumería lo que sucede en el mundo repercute y mucho en la demanda de productos. Junto a su mujer, María del Carmen Fontanarrosa, dirigen el Híper de la Pelu y con ellos ya trabaja la cuarta generación familiar, porque su hija Delfina ya está en sus filas.

“Un hito importante fue la integración de la belleza como un negocio en general, porque antes cada rubro iba por separado, el peluquero estaba en un lugar, el esteticista en otro y la manicura en otro y en muchos casos eso se integró. Nosotros como proveedores de insumos de belleza profesionales empezamos a atender juntos esos mercados, se amplió mucho la oferta, porque los productos de estética se desarrollaron enormemente”, explica José en esta entrevista con Negocios de La Capital.

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En este rubro la variedad de productos es clave, por lo cual en el Híper de la Pelu tienen un importante stock a disposición.

En este rubro la variedad de productos es clave, por lo cual en el Híper de la Pelu tienen un importante stock a disposición.

Por su parte, María del Carmen añade “el mercado de la belleza cambió considerablemente desde que nosotros arrancamos con el Híper. Por ejemplo, toda la parte de uñas y cosmetología no era tan fuerte como es ahora. Y a medida que las redes y la comunicación digital creció, todo ese mercado se expandió, porque antes las personas se maquillaban para un evento, para salir en una revista, pero ahora la gente se expone mucho más. E incluso se incorporaron nuevos sectores como el de la barbería, hoy se venden cada vez más productos para ese segmento”. Otro punto que suma su hija Delfina, es la incorporación cada vez a más temprana edad del skin care: “hay muchos productos para cuidar la cara, porque se tratan de mantener rutinas diarias de limpieza e hidratación que se hacen al menos dos veces al día”.

El asesoramiento profesional

El core business del Híper de la Pelu es ser una tienda de productos profesionales donde el valor agregado es la atención y asistencia a los clientes, donde se escucha la demanda puntual que puedan tener asesorándolos con el producto específico que puedan necesitar. Es por eso que, al ingresar a las tiendas, hay siempre profesionales para asistir. Hay líneas de productos capilares, estética, make up, barbería, equipamiento de peluquería e incluso muebles para ese segmento, como los tradicionales sillones de las barberías.

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José confiesa ser optimista, pero le preocupa la retracción en el consumo general que hay en el país. Para él si hay una reactivación del crédito y de la construcción, eso podrá traccionar a otros sectores.

José confiesa ser optimista, pero le preocupa la retracción en el consumo general que hay en el país. Para él si hay una reactivación del crédito y de la construcción, eso podrá traccionar a otros sectores.

En el Híper atienden a tres tipos de públicos: el general que asiste a los locales, el profesional y a los distribuidores. Estos dos últimos cuentan con un precio mayorista muy conveniente, pero José aclara que para acceder a ese beneficio es preciso presentar la acreditación correspondiente, ya que ese segmento ellos lo cuidan mucho porque tienen clientes muy fidelizados durante tantos años en el negocio.

Otra clave de este negocio es lograr acuerdos con las primeras marcas del sector. Ellos venden productos de Opi, de hecho, son distribuidores exclusivos en Rosario, también comercializan la marca italiana Framesi así como Tonaleg en tintura. Y, por supuesto, los productos líderes de L’Oréal Professionnel, entre muchos otros. José describe que tienen “un abanico de productos en precio y calidad amplísimo, desde muy barato, que en calidad acompaña, hasta premium”. Pero, además, se animaron a crear la marca propia: se trata de Mahila, una línea de productos capilares a través de la cual comercializan shampoo, máscaras, protector térmico y crema de peinado. Esa línea está teniendo muy buena aceptación de sus clientes, con un balance precio-calidad.

Respecto del mercado, este es un segmento muy competitivo porque los productos de perfumería se venden también en farmacias, supermercados y hasta kioscos grandes. Es por eso que su fuerte es la venta de productos profesionales, el 25% de su facturación es por la comercialización de tintura, entre el 15 y el 20% lo de estética general, el 10% de shampoo, y tratamientos capilares y el resto se divide entre todos los otros rubros.

Dar el salto a la cosmética

Esta familia no sólo controla los seis locales de la empresa, de los cuales uno es franquicia, sino que además tienen dos exclusivos del sello Idraet. Se trata de una marca argentina nacida en 2003 muy reconocida en cosmetología pero que también tiene productos de make up, uñas y manos así como body care. Tienen un local en Rioja al 1500 más una isla en el Alto Rosario.

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Delfina pertenece a la cuarta generación de esta familia dedicada al rubro profesional de peluquería, perfumería y cosmética.

Delfina pertenece a la cuarta generación de esta familia dedicada al rubro profesional de peluquería, perfumería y cosmética.

En cuanto a los Híper, los tienen distribuidos en distintos puntos de la ciudad: los céntricos de Rioja al 1300, presidente Roca al 700 y al 1100, Jujuy al 2052, en zona sur están en San Martín al 4200 desde donde manejan la logística y en zona oeste en Mendoza al 4000. Y la estrategia es seguir creciendo, adelanta José que están buscando un nuevo espacio para abrir este año un local, porque “como la gente viene menos al centro, los vamos a buscar donde estén”.

Para seguir innovando en su oferta de productos, José y María del Carmen viajaron a la feria del sector en Bolonia para ver las tendencias 2026/27. De ese viaje trajeron algunos productos nuevos, como una línea de pelucas alemanas de la firma Gisela Mayer. Tienen pelucas completas, así como extensiones y la idea es seguir sumando productos de esa marca, puesto que tienen buena demanda en Rosario.

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María del Carmen Fontanarrosa está a cargo de los números en el Híper. Lleva junto a su marido casi 30 años trabajando en este rubro.

María del Carmen Fontanarrosa está a cargo de los números en el Híper. Lleva junto a su marido casi 30 años trabajando en este rubro.

La mirada sobre el consumo

“Está caído” dice José y se refiere al consumo en todo el país y en todos los segmentos y añade: “no pinta que repunte”. Sin embargo, confiesa que él trata de ser optimista como persona, pero que “va a costar muchísimo que vuelva la actividad porque la matriz de país que se armó es de base agroexportadora, de energía y minería y acá llega poco de eso. Al sector agroexportador hasta que no le saquen las retenciones no va a derramar. Para mí, si arranca el crédito y luego repunta la construcción podrán arrancar los demás sectores”, concluye.

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