Nicolás Bahr: Esta inversión es un piso, sabemos que será mucho mayor en el transcurso del negocio
Nicolás Bahr: "Esta inversión es un piso, sabemos que será mucho mayor en el transcurso del negocio"

Terminales y Servicios invertirá u$s290 millones para un puerto multipropósito en Timbúes. La Capital Multimedios distinguió a la empresa por la envergadura del proyecto.

María Laura Neffen

Por María Laura Neffen

14 de diciembre 2025 · 08:20hs

En un año complejo para algunos sectores industriales, las grandes apuestas son claramente valoradas. Es por eso que el anuncio de Terminales y Servicios, empresa que lidera el empresario Juan Manuel Ondarcuhu, fue tan bien recibido en la provincia de Santa Fe. Es que invertirán u$s 290 millones para levantar un puerto multipropósito en la región que se llamará Terminal Timbúes porque justamente está en esa localidad, en el kilómetro 470.

La Capital Multimedios distinguió a la empresa por su Hito en Inversión. El encargado de recibir el reconocimiento fue el CEO de la compañía, Nicolás Bahr. “Somos una empresa con 30 años de trayectoria y ahora nos atrevimos a dar este paso tan importante en infraestructura. Con el RIGI, esta nueva iniciativa del gobierno nacional, obtuvimos un impulso más que nos permitió consolidar este paso tan grande”. Se refiere al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, ellos obtuvieron el primer proyecto RIGI aprobado para toda la provincia de Santa Fe, lo que es también otro hito.

Vito Scaglione, CEO de La Capital Multimedios, hizo entrega del reconocimiento a Terminales y Servicios.

Vito Scaglione, CEO de La Capital Multimedios, hizo entrega del reconocimiento a Terminales y Servicios.

El nuevo puerto, ubicado en el corazón del polo portuario del Gran Rosario, busca fortalecer la competitividad exportadora del país. Una nueva posibilidad para que la producción argentina conquiste los mercados internacionales gracias a la autopista al mundo que tenemos en la región: la hidrovía. Nicolás explica el contexto de esta mega inversión: “Somos una empresa 100% nacional con una cartera importante de grandes clientes. Estamos concentrados en estos nuevos proyectos, muy focalizados en la logística, en el desarrollo de la hidrovía, del NEA, del NOA, pensando en el ferrocarril y en las barcazas. Es decir, en ser un gran complemento de todo el polo portuario”.

Más de 200 personas para la primera etapa

La inversión, que será una de las más relevantes en el sector portuario en las últimas décadas, generará empleo directo e indirecto, por lo cual aseguran que “dinamizará la economía regional y potenciará a una red de proveedores locales”. De esta forma, implicará la contratación directa de 200 personas para la parte operativa del puerto multipropósito, pero desde Terminal Timbúes destacan que en su construcción habrá picos de 300 personas abocadas a la obra. “Este es un paso muy importante para Terminales y Servicios. Yo soy rosarino, hace tiempo que venimos buscando una buena locación para el proyecto y creemos que Timbúes lo es, porque lo consideramos un hub logístico clave, desde donde esperamos poder desarrollar muchas cadenas logísticas”.

TT REN6
Así será el nuevo puerto multipropósito.

Así será el nuevo puerto multipropósito.

Otro punto interesante es que el CEO de Terminales y Servicios anunció en el evento de La Capital que esta inversión es un piso y está lejos de llegar al techo. “Sabemos que vamos a superar ampliamente esa inversión en el transcurso del negocio. Esto es un inicio. Somos el primer puerto de la hidrovía, en el kilómetro 470, y vamos a ser un jugador importante de la logística”.

La tecnología que tendrá Puerto Timbúes permitirá optimizar tiempos de carga y descarga, reducir costos logísticos y evitar cuellos de botella que afectan la competitividad del comercio exterior. Su diseño multimodal incluye acceso ferroviario en trocha ancha y angosta, red vial integrada y un hub barcacero que amplía las alternativas de transporte, mejorando la trazabilidad y predictibilidad en la cadena de suministro.

Un puerto que se construye con eje en la sustentabilidad

Uno de los aspectos más innovadores de Terminal Timbúes es su diseño bajo criterios de sustentabilidad. La terminal contará con una reserva natural protegida de 70 hectáreas, que se conformará como un Paisaje Productivo Protegido en alianza con Fundación ProYungas, sumando valor ambiental a la actividad productiva.

El plan contempla, además, la implementación de medidas concretas como el uso progresivo del ferrocarril para reducir la huella de carbono, uso de rutas alternativas para evitar la saturación vial, la inclusión del sistema round trip que maximiza la eficiencia de transporte y el armado de un parque solar propio, que permitirá avanzar en el uso de energías limpias.

TT REN3
Las naves de almacenaje del complejo.

Las naves de almacenaje del complejo.

Por otra parte, destacan que “el Estudio de Impacto Ambiental ya fue aprobado y se alinea con estándares internacionales, lo que permitirá que Terminal Timbúes se convierta en el primer puerto sustentable y responsable medioambientalmente de la Argentina”.

La clave para crecer

Terminales y Servicios se consolidó como un fuerte actor en la logística portuaria nacional, con la mirada puesta en la eficiencia, la sustentabilidad y la expansión regional. Desde entonces, creció de manera sostenida, consolidando operaciones en puertos estratégicos como San Nicolás, Quequén, Arroyo Seco, Villa Constitución, Puerto General San Martín y Timbúes.

La empresa se especializó en la atención de buques y barcazas para operaciones de carga y descarga, y a lo largo del tiempo expandió su portfolio con servicios complementarios que hoy la convierten en un socio integral de la cadena logística y de las principales empresas agroindustriales del país.

La empresa construyó su trayectoria especializándose en cargas a granel, tanto líquidas como sólidas, con un fuerte protagonismo en el sector de los fertilizantes y subproductos agroindustriales, del que representa aproximadamente el 20% del mercado nacional. El volumen que maneja anualmente es de un millón de toneladas.

Con la construcción del puerto de Timbúes, apuesta ahora a su diversificación hacia sectores como el industrial y el minero, lo que posiciona a Terminales y Servicios como un jugador estratégico en el comercio exterior.

