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Las hermanas que unieron su know how y armaron una creativa productora de eventos

Cruz & Loli es la marca de las hermanas García González. Organizan más de 200 eventos al año, logrando diferenciarse y posicionarse en el mercado.

17 de julio 2026 · 08:54hs
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María Cruz y Dolores García González en los estudios de La Capital +.

Foto: Matías Ottonelli / La Capital +

María Cruz y Dolores García González en los estudios de La Capital +.

Dolores y María Cruz García González son hermanas, hicieron recorridos laborales muy distintos, hasta que en un momento descubrieron que juntas se potenciaban. Unieron el mundo del diseño con el de la producción de eventos y crearon en 2012 la marca Cruz & Loli dedicada a la creación y producción de eventos especiales. Tras años de largo trabajo, lograron diferenciarse en el mercado y hoy producen alrededor de 200 eventos al año.

Cruz & Loli, así las llaman desde siempre y así bautizaron la marca, estuvieron en los estudios de La Capital + para contar en el programa Negocios cómo construyeron esta empresa, los desafíos de cada evento, las dificultades a la hora de emprender, así como la satisfacción por el crecimiento logrado. Pero, antes de llegar a ese momento, estas mujeres contaron su historia.

Por un lado, su vínculo con la decoración para eventos se remonta a la infancia, ya que tienen una familia muy numerosa. Desde pequeñas, en los encuentros en la casa de sus abuelos o de su madre, “poner la mesa era todo un tema, cocinar también”, relataron. En la familia ya les enseñaban cómo se colocaba cada detalle de la mesa. Ese, reconocieron, fue un poco el gen de esta marca. A la hora de pensar el nombre, recordaron que un día habían ambientado una mesa informal y un invitado le preguntó a su madre quién lo había hecho, y ella contestó: Cruz y Loli, y en ese momento registraron que era una buena marca porque tenía mucha fuerza e identidad.

Antes de consolidar su proyecto en Rosario, las hermanas venían de distintos rubros. Por su lado, Cruz se dedicó por muchos años al diseño y trabajó en la industria indumentaria, mientas que Loli forjó una carrera en Buenos Aires como productora en recitales nacionales e internacionales, trabajando con figuras de la talla de Coldplay, The Rolling Stones, Britney Spears, ACDC, Madonna y U2, entre otros.

A Loli esta experiencia le brindó un training invaluable en la exigente producción a gran escala, enfrentando no sólo demandas complejas, sino también pedidos insólitos. En esta entrevista con Negocios, que puede verse completa en el streaming de La Capital +, recordó el día que Mick Jagger necesitaba “una remera argentina y cuando se la conseguimos pidió que la cambiáramos por una remera de niño, porque él las usaba muy ajustadas y pequeñas. En una hora tuvimos que conseguir una nueva”.

Otro momento que recordó fue cuando el cantante de U2, Bono, requirió una bandera argentina cosida en el interior de su campera. Al ser domingo no lograron comprar una, por lo cual terminaron usando la de un colegio que luego tuvieron que reponer. Y, detalló otra experiencia que la marcó: el día que una botella de vino tiñó toda la ropa de un artista horas antes de salir a escena y tuvo que lograr resolver esa situación. Así, en su actual empresa, Loli usa ese bagaje para poder resolver los inconvenientes inesperados que surgen en un evento, donde la base siempre es “usar el sentido común para resolver cada situación”.

Incentivar el talento

Los eventos que realizan estas hermanas rosarinas los dividen en sociales, empresariales, ciudades y shoppings. Ellas definen que “Cruz & Loli es un universo mágico en donde todo es posible. Es una usina de trabajo para nosotros y la industria en la que interactuamos”. En total, trabajan 25 personas en forma directa y en cada fecha tienen una cartera de 50 proveedores que activan según la necesidad del cliente. En ese marco, explican que "incentivan las industrias culturales y los oficios de personas que realizan actividades culturales y el desarrollo con sus propias manos”.

En lo que respecta a su cartera de clientes, explican que en su mayoría son personas que apuestan a eventos nuevos, creativos y hechos a mano. El objetivo es “crear atmósferas en donde el placer, los sentidos y la desconexión sean un desafío. Potenciando la creatividad con la nueva era de inteligencia artificial, pero pasándolo por un tamiz real y concreto”. Alguno de los clientes más importantes, son el Alto Rosario, La Segunda Seguros, Nails and Co, San Cristóbal Seguros, Plaza Jewell, el municipio de San Lorenzo, entre muchos otros.

La evolución en los eventos

Para las hermanas la clave del negocio tiene que ver con estar cerca de cada decisión, pero también formar un buen equipo. “Eso hace que tu proyecto crezca sano y seguro. Las producciones son una red en donde cada actor hace su trabajo y juntos se hace la magia. Claramente hay que saber liderar teniendo muy claro el rumbo potenciando las capacidades de cada parte”, explicaron.

Pero, por otra parte, hicieron foco en que el rubro está en un proceso de continuo cambio al cual deben adaptarse para sobrevivir. “Las ideas no se sustentan en plagio o copia. Inspirarse es fundamental, pero darle tu pincelada y la de tu equipo, marcan el punto de partida de todo. Buscar los mejores profesionales y alta calidad humana hacen de tu proyecto un éxito. Y para realizar esa búsqueda se necesita capacitarse y tener mucho conocimiento”, definieron.

La dificultad de emprender

En esta entrevista, Cruz y Loli también analizaron el rol del emprendedor: “es una carrera larga, sostenida, hay que bancarla”, resaltando la importancia de la formación académica y la práctica profesional, donde la experiencia es clave.

Mirando al futuro, las hermanas explicaron que el camino por delante es muy prometedor. Se definieron como “dos personas muy inquietas, con mil proyectos en la cabeza y una pulsión terrible por hacer”. De hecho, recientemente, asumieron un nuevo desafío que las emociona: el evento aniversario número 160 de su club, Plaza Jewell de Rosario, buscando así superar su propia marca. “Todos los eventos son un paso más en nuestra carrera, pero cuando tenés 20 mil personas disfrutando de tus ideas, nos explota el corazón. Somos una industria maravillosa que crea y vuelve realidad los sueños de todos”, concluyeron.

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