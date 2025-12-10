Express Telecomunicaciones sortea $8 millones en órdenes de compra por las fiestas de fin de año

La Capital | Novedades | Express Telecomunicaciones

10 de diciembre 2025 · 14:11hs
Con el objetivo de acompañar a las familias en las celebraciones de fin de año, Express Telecomunicaciones lanza su tradicional sorteo navideño: $8.000.000 en órdenes de compra.

Esta propuesta es parte del compromiso que asume la empresa de estar cerca de la comunidad en un momento del año donde los hogares realizan su mayor esfuerzo para preparar sus mesas y celebrar junto a sus seres queridos.

“En Express Telecomunicaciones entendemos que lo que no cambia, nos conecta, por eso hacemos nuestra tradicional campaña de navidad, en una fecha que une, emociona y moviliza a las familias cada año”, señalaron desde la empresa.

Para participar deberás completar tus datos en el enlace que se encuentra disponible al final de la página y en sus redes oficiales (@express.arg). El sorteo se realizará el 22 de diciembre, $8 millones en ordenes de compras y podes participar desde todas las ciudades en las que opera Express Telecomunicaciones.

Completa tus datos acá: https://apps.express.com.ar/FormularioEventos/2/

