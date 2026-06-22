Hotel Plaza Real y Orquesta Camerata sorprendieron con una experiencia mundialista en la puerta del hotel

Con la estrategia de acompañar a los rosarinos en la fiesta del Mundial, el Plaza Real llevó a la Orquesta Camerata al frente del hotel. Allí, los músicos tocaron el himno nacional, generando una vivencia inesperada.

Bajo el concepto de marca “Experiencias reales”, Hotel Plaza Real instaló un botón en la puerta de su edificio e invitó a vecinos y transeúntes a animarse a presionarlo. Quienes lo hicieron, activaron una sorpresa: la aparición en vivo de Orquesta Camerata, interpretando el Himno Nacional Argentino en plena vía pública.

La acción de Hotel Plaza Real junto a Orquesta Camerata buscó transformar un gesto simple en una experiencia colectiva, conectando con una emoción profundamente argentina: la pasión por la Selección, el orgullo nacional y ese sentimiento que se despierta cada vez que suena el himno .

“Queríamos llevar el clima mundialista a la calle, pero no desde una promoción tradicional, sino desde una experiencia que la gente pudiera vivir de verdad . Plaza Real trabaja sobre la idea de que un hotel no es solo un lugar para hospedarse, sino un espacio donde pueden suceder historias reales” , expresaron los directivos de la marca.

La intervención fue registrada en video y compartida en redes sociales, donde se puede ver la reacción de quienes se animaron a tocar el botón y se encontraron, de un momento a otro, con una interpretación en vivo del himno. Con esta acción, Hotel Plaza Real y Orquesta Camerata lograron unir hotelería, música y emoción en una experiencia urbana pensada para celebrar el sentimiento argentino en la previa mundialista.

Un hotel que es un clásico en la ciudad

Ubicado en Rosario, Hotel Plaza Real viene desarrollando distintas propuestas orientadas a fortalecer su vínculo con la ciudad, sus huéspedes y el público local, apostando a una comunicación más cercana y conectada con los momentos que movilizan a la sociedad.

Por su parte, la Camerata Rosario es una orquesta de cuerdas que desde 2018 viene desarrollando conciertos de diseño abordando repertorios clásicos y latinoamericanos, presentándose en diferentes provincias del país. La próxima presentación que realizarán en la ciudad de Rosario será el 16 de julio a las 21 horas en el Teatro El Círculo con su emblemático concierto titulado “Las 8 Estaciones®” donde ponen en diálogo la música de Antonio Vivaldi con la de Astor Piazzolla. La agrupación ha grabado dos álbumes de estudio que se encuentran disponibles en plataformas de música como Spotify, YouTube y Apple Music, entre otras.