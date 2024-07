Fue maestra jardinera y se convirtió en pionera de peluquerías para niños

A la hora de hablar de números, cuenta que por día se cortan el pelo entre 20 y 25 niños que eligen a Silvina también por su trato especial, algo que tiene que ver con su ADN. “Toda la vida me encantaron los niños, de chica cuidaba a los hijos de mis vecinos. Y, por supuesto, me siguen gustando, la verdad es que tengo esa paciencia especial, no le pongo voluntad, me nace”, dice y al describir qué es lo que más le gusta de los más chiquitos agrega: “Su sinceridad, inocencia, espontaneidad y además son muy divertidos”.

1 foto principal. La foto es de SEBA 80337634.jpg A la peluquería de Silvina llegan niños de distintos puntos de la región. Con ella trabaja su hijo Mauro y su asistente Melisa. Foto: Sebastián Suarez Meccia / La Capital

Respecto a qué cuestiones de su formación como maestra jardinera aplica en la peluquería, dice: “El canto, muchas veces les canto a los niños y sobre todo el hecho de hacerles perder el foco de atención en el corte. Lo que hago es empezar a hablarles de otros temas, proponerles juegos, darles juguetes que nadie tiene, que son exclusivos de acá”. Es que de sus viajes siempre se trae juguetes nuevos que no se encuentran en el país.

No sólo para rosarinos

A Personitas llegan niños desde distintos lugares. Mientras se realizaba la entrevista de La Capital, una madre cuenta que vino desde San Nicolás porque su niño no quiere cortarse el pelo en otro lado. “Tengo clientes que vienen de España o de Italia, son rosarinos que viven allá y se cortan el pelo dos veces al año, así que cuando están acá vienen”, cuenta Silvina. Además, agrega que viene mucha gente de ciudades cercanas a Rosario. Junto a ella trabaja su hijo Mauro y desde hace 17 años tiene a Melisa que la asiste en todos los detalles para que los niños y niñas tengan una buena experiencia en la peluquería.

80337620.jpg Manos a la obra: Silvina delante y Mauro detrás. En las vacaciones de invierno la peluquería fue un boom en los dos turnos. Foto: Sebastián Suarez Meccia / La Capital

Otra cosa que le pasa es que muchos padres aprovechan a cortarse también ellos porque tienen el pelotero que entretiene a sus hijos. Silvina cuenta que al principio no le gustaba esa idea, pero luego se fue acostumbrando. “Incluso tengo clientes que venían cuando tenían 2 años y ahora tienen 30 y siguen viniendo”, concluye.