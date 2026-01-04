Presisso se consolida en Rosario tras la mudanza a su nuevo local exclusivo

Tienen buenas expectativas para el 2026. La estrategia de ellos fue expandir su cartera de clientes sumando tanto arquitectos e interioristas, así como el consumidor final.

El cierre de fin de año del concesionario rosarino de Presisso, fabricante de muebles y mármoles para cocinas, baños, vestidores y placares, aseguran que fue muy bueno. La apuesta de ellos tuvo que ver con hacer crecer la marca en la ciudad y lograr una mayor participación en el mercado, objetivo fue logrado. Con una fábrica modelo detrás, los empresarios que llevan adelante la gestión local, Pablo Aracne y Maximiliano Juaristi, lograron posicionar a la marca dentro de un segmento muy competitivo.

“Haciendo nuestra retrospectiva nos damos cuenta que en sólo dos años hemos crecido mucho, semana a semana, mes a mes, ampliamos nuestra cartera, sumamos clientes profesionales, arquitectos, diseñadores y también llegamos a más gente, a más consumidores finales . Costó, pero pudimos hacerlo”, reflexiona en diálogo con Negocios de La Capital Pablo Aracne.

Tanto Pablo como Maximiliano apostaron a traer la marca Presisso a la ciudad, una industria de muebles con planta en Calchaquí, al norte de Santa Fe, que tiene 25 años en el mercado. La fábrica es modelo en la región , detalla Pablo que cuentan con maquinaria italiana que permite trabajar la madera sin generar polvo gracias a su sistema de aspersión. Es una fábrica de 5.000 metros cuadrados, fundada por el empresario Ricardo Perelló, desde donde fabrican tanto los muebles de madera como la marmolería, que es propia, para todo el país con una red de 15 concesionarios.

El primer local de Presisso en Rosario estuvo ubicado sobre Cerrito al 1000, pero en septiembre concretaron la mudanza a un área más céntrica y con más metros cuadrados. Hoy están ubicados en Dorrego 1517 y desde allí buscan seguir creciendo en su segmento durante el 2026 . Maximiliano explica que “somos muy competitivos porque tenemos una relación precio-calidad excelente y el respaldo de la fábrica es muy grande, la capacidad de producción es de 1.200 placas cortadas al mes”. Si bien la fabricación depende de la demanda, tienen la posibilidad de producir al mes 180 amoblamientos de cocina, 240 placares y 200 muebles para baños.

Ser creativos para crecer

En un año donde la construcción tuvo variables ajustadas, lo cierto es que Presisso definió estrategias para no perder terreno. “Este año fue especial, a nosotros nos fue muy bien, pero no fue casual, hemos trabajado mucho para eso. Nos implicó ser muy creativos, pensar herramientas financieras para que la gente pueda acceder a sus muebles y en Presisso encontró ese valor agregado”, analiza Pablo. Su socio, Maximiliano, añade: “Tuvimos primero un comienzo donde la mayoría de los clientes fueron de Rosario, pero ahora ya nos extendimos en la región, sobre todo en Funes”.

a856a5bf-4b03-4163-aaf2-d2919aa69cce El mobiliario más la marmolería son los ejes de los productos de esta marca. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

La marca está posicionada en un segmento ABC1, por el tipo de producto que comercializan. Fabrican el mobiliario pero un diferencial de la marca es tener la marmolería propia, bajo la marca Prestone, algo que especifica Pablo no es muy frecuente en el sector. Ofreciendo el mueble de cocina o de baño más el mármol, le brindan a sus clientes la posibilidad de tener todo el equipamiento con mucha más velocidad y con buenos valores de mercado. Y, por otra parte, dentro de su abanico de productos comercializan la marca de diseño Bagno. Se trata de bachas de cerámica y mármol, lo cual es un complemento ideal para los proyectos de cada vivienda.

81014364 La planta de Presisso está en Calchaquí, Santa Fe. Foto gentileza Presisso

“Trabajamos con marmolería en piedras y cuarzos, son materiales muy exclusivos por las prestaciones que tienen. No se rayan, no se queman, no se arruinan”, describe Maximiliano. Lo cierto es que la familia Perelló, creadora de la marca, viajan cada año al exterior para conseguir la mejor materia prima del rubro. “Se importa de forma directa, ellos eligen los materiales que vamos a incorporar y en este momento se importan sin inconvenientes, lo que nos permite planificar con tiempo lo que vamos a vender”, añade Maximiliano.

Smeg, una marca insignia

En tiempos donde la decoración y el interiorismo están en boga para quienes pueden alcanzar el segmento premium, hay una marca de electrodomésticos que se distingue por su diseño. Se trata de Smeg, una firma que tiene entre sus productos anafes, hornos, campanas, cafeteras más una línea de diseño retro de pavas eléctricas, cafeteras, tostadoras, entre otras. Son de alto valor y muy exclusivas, pero pueden conseguirse en el local rosarino de Presisso ya que la marca tiene la concesión. “Ese es un mercado selecto, pero el que conoce el producto viene a buscarlo”, añade Pablo.

7af386a7-2d7b-43f4-9c77-b5e22f9b3631 Los productos de Smeg pueden conseguirse en el local rosarino de Presisso. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Con todo, Presisso logra así un abanico de productos que atrae tanto al consumidor final, que está haciendo su casa, como a los estudios de arquitectura y diseño. “Nos ha pasado mucho que vienen por los muebles y luego ven que podemos brindarles un servicio mucho más integral”, explica Pablo y concluye junto a su socio: “Tenemos muchas expectativas para el 2026, creemos que el futuro es bueno, y desde la marca vamos a agregar nuevos productos”.