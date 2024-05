El rosarino que creó su marca de mates y acude a la ciencia para cultivar calabazas "perfectas"

El camino que está recorriendo el rosarino Mateo Comba es ambicioso. A simple vista, parece sólo un emprendedor que creó su marca de mates, Che Mate, pero si se escucha su historia en profundidad y si anuncia lo que tiene entre manos, la cosa cambia. Es que Mateo tiene en su ADN al campo argentino, es ingeniero agrónomo como su padre y cuatro de sus hermanos , y en cuanto se dio cuenta de que Argentina estaba importando calabazas para mates desde Brasil entendió que era momento de lanzarse a la producción propia, con las manos en la tierra. Pero la estrategia no se detiene ahí, lo que quiere es lograr producir una calabaza de primera calidad, que sea muy resistente al uso, por lo cual busca desarrollar un genotipo propio. Para ello está tentando a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR , donde él se formó, para hacer juntos el prototipo.

En diálogo con suplemento Negocios de La Capital contó: “Empezamos a hablar con la Facultad para ver si podemos hacer el mejoramiento genético en Rosario, en este momento lo estamos evaluando. Así, uniríamos al sector público con el privado con un plan claro, porque ya les expusimos todo el objetivo de producir estas calabazas no solo para Che Mate sino también para venderle a otras marcas como mayorista ”.

80100798.jpg La costumbre de tomar mate sigue creciendo incluso fuera del país. En el caso del sur de Estados Unidos, Lionel Messi está popularizando la bebida en cada foto que le toman en sus entrenamientos. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Una marca instalada en el mercado

Che Mate nació en Rosario hace seis años. Es curioso cómo se inició, el objetivo de Mateo fue crear un emprendimiento que con su rentabilidad le permitiese comprarse un motorhome para viajar inicialmente por África. Estaba estudiando y veía que todo el mundo llevaba su mate y ahí vio un nicho posible. Estar buscando oportunidades es algo que hace desde adolescente, recuerda que en aquella época no quería pedirle dinero a sus padres entonces vendía distintos productos como perfumes, carnes envasadas, entre otras cosas. “Mi padre y mi madre, Jorge y Rita, son independientes y eso nos dio una visión distinta: la de animarnos a apostar. Yo creo que eso es algo positivo de ellos. Todo cuesta, pero se puede lograr”, describe. Lo que afirma es que no imaginó que este emprendimiento “iba a ser la tecla que me iba a dar un final distinto a otros emprendimientos que había hecho”.