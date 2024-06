El escribano que hace bailar al segmento premium rosarino con su banda de cumbia

En la primera etapa de Alejandro como cantante, la música que elegían tocar con su grupo estaba más ligada al rock internacional, con covers de temas de Pink Floyd, The Cure, ColdPlay, The Killers. Pero en 2015 le llegó una propuesta inesperada. “Me llama un amigo abogado que tenía una banda de cumbia y se le había caído el cantante. Me propone ocupar ese lugar, pero yo nunca había cantado cumbia, ni siquiera la escuchaba salvo en una fiesta. Me puse a estudiar los temas y empecé”, recuerda Alejandro.

En esa banda estuvo un tiempo hasta que los llamó un productor grande para hacer un grupo 100% profesional, con giras permanentes por todo el país. Eran épocas donde surgían las bandas uruguayas Marama y Rombai y el productor quería hacer un modelo de banda parecido, pero argentino. Algunos de los miembros del grupo avanzaron en la propuesta, pero Alejandro decidió que no, porque aceptar implicaba dejar su actividad como escribano. No era lo que quería. “A mí me gusta hacer de todo un poco, no iba a dejar mi vida para dedicarme solo a cantar. Me gusta hacer las dos cosas y mientras pueda seguiré haciendo de todo: deporte, amigos, la banda y el trabajo”, enumera.