Cómo es el negocio del arte en Rosario 

Si nos vamos a la historia del arte recordaremos aquellos mecenas que eran quienes daban el soporte económico a los artistas, como la memorable familia de los Médici en Florencia, Italia. Esa figura de las familias de linaje que invertían en arte existió en algún momento en Rosario, era el caso de las familias Estévez, que dejaron su museo, los Martín de la ex yerbatera o los García de la Favorita, entre otros. José Luis Parodi, pintor y también coleccionista rosarino asegura que “con la desaparición de esta burguesía tradicional, desapareció ese tipo de coleccionista que no sólo compraban obras, sino que hacían además grandes construcciones en la ciudad”. Podríamos decir que hoy esos posibles mecenas viven en los grandes countries en las afueras de Rosario o en los edificios premium del centro, a quienes por diversas razones el arte no siempre llega.