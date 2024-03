Claves para invertir en el negocio del Real Estate en Uruguay y Paraguay

Nuevas leyes en materia de vivienda y exoneraciones fiscales fueron el principal atractivo que motivó la compra de unidades para uso residencial o alquiler. Pero, además, el especialista inmobiliario sostuvo que, finalizada la pandemia, cada vez son más los argentinos que ven a Uruguay como una oportunidad para emigrar, buscando una residencia permanente, o para invertir, con la posibilidad de obtener una renta en moneda estable. Las ciudades más pujantes para concretar operaciones en bienes raíces son: Montevideo, Ciudad de la Costa y Punta del Este.

“Una concentra grandes atractivos por ser la capital, con todas las potencialidades que esto implica al ser el centro neurálgico del país. Pero viene habiendo una expansión muy grande hacia afuera de Montevideo con el desarrollo de barrios privados en toda el área de Ciudad de la Costa y, por supuesto, no puede faltar Punta del Este, ciudad balnearia número uno de Sudamérica, abarcando también toda la zona de Maldonado”, sostuvo Fernández.

A su vez, ponderó a Paraguay como otro destino atractivo al momento de evaluar una apuesta inmobiliaria, dado el crecimiento urbano que viene experimentando en los últimos años. El país cuenta con una población joven y en expansión, lo que aumenta la demanda de viviendas y propiedades comerciales, además de haber concentrado inversiones de parte de empresas argentinas, donde no faltaron rosarinos, que se aventuraron con la apertura de filiales en el territorio vecino.

Precios y opciones

La cartera de valores que se manejan en ambos mercados es atractiva y con un rango amplio, lo que posibilita que inversores de distintos perfiles puedan encontrar una buena oportunidad de negocio. Para lo que es el mercado uruguayo, Fernández precisó que el piso de inversión arranca desde los u$s60 mil y en Paraguay desde los u$s32.600. A su vez, remarcó que Brasil se sumó al porfolio de inversión para el público argentino y que hoy aparecen unidades de dos dormitorios, con ubicación privilegiada a escasos metros del mar, a partir de los u$s140 mil.

El encuentro en Rosario

Para acercar toda la nómina de desarrollos y conectar empresas constructoras con potenciales clientes, el martes 9 de abril se va a llevar adelante un nuevo evento de Club de Inversores de InfoCasas. La cita es en el en Hotel Ros Tower, Salón Berni Sur de 12 a 20 hs, donde se dará a conocer una extensa oferta de inmuebles en Uruguay, Paraguay y Brasil. Además, Fernández adelantó que, señando la propiedad durante el evento, otorgarán un bono descuento extra en unidades seleccionadas.

INFOCASASNOV2023(1)FOTOS.JPG Una de las ediciones del "Club de Inversores" en Rosario, en el Hotel Ros Tower. Foto: cortesía InfoCasas.

Del encuentro participarán empresas constructoras uruguayas como Be One, Continents, Vitrium y de Paraguay como Petra, Natania y Alban, además de la desarrolladora rosarina Onn Be Hache, que viene llevando adelante obras en Uruguay. “El evento recibe perfiles de todo tipo, no solo clientes finales, sino también empresas argentinas que quieren aventurarse a construir afuera del país, aprovechando la cercanía de ambos territorios. Vamos a estar mostrando más de 400 unidades en pozo, en construcción y a estrenar con calidad certificada y con el respaldo de firmas con trayectoria en el sector”.