Césped en el balcón para mascotas: un rosarino lo hizo posible

Daniel Rondine comenzó hace diez años vendiendo suculentas en el Paseo de la Diversidad y un año más tarde ya tenía una tienda conceptual de plantas exóticas y de colección, junto con macetas en cerámica de diseño argentino. La marca que creó es Cactutis y funciona sobre Callao al 1100: “En Rosario no hay otra así porque nosotros fusionamos lo que es el vivero tradicional con una tienda de diseño de productos de cerámica de primera calidad. Vos elegís la planta que te gustó, la maceta de diseño que te llamó la atención y te la llevás armada en el momento”. Así explica Daniel el diferencial de su negocio al cual luego le agregó un servicio curioso para mascotas. Un día, atendiendo un cliente, éste le planteó la intención de sumar algo de césped en su balcón, no sólo como lugar recreativo para el animal sino también para que su mascota pudiera hacer sus necesidades en momentos donde no podía sacarlo de paseo. A Daniel se le encendió la lamparita: “Siempre estamos escuchando a los clientes y sumando cosas que nos piden. Ese día me quedé pensando cómo resolverle ese problema”, comenta.