Voss 2000 hizo su propia feria industrial para mostrar lo mejor que tiene

Llevó todo su portfolio a Vista Río e invitó a dos marcas más a participar: Dielfe e Infante. La visión de los empresarios en el corto y en el largo plazo.

Convocados por Negocios de La Capital a pensar el volátil momento actual de la Argentina, dos industriales rosarinos coinciden en elegir metáforas. Marcelo Marietta, presidente de Voss 2000 dice: “En este país siempre te toca pilotear aviones de guerra, tenés que saber esquivar misiles . No nos dan los aviones de línea ”. Mientras que su par, Diego Sermoneta, a cargo de Dielfe, elige esta imagen: “Acá hay que mirar a largo plazo, tenés que pensar que hay que cruzar la isla y si en el medio te agarra una tormenta, ir viendo cómo manejarla . Pero no dejar de ir hacia la isla”.

Estas son dos buenas metáforas para entender la mirada del sector industrial sobre el desafío de liderar empresas con más de cien empleados en medio de un contexto económico y político turbulento . Pero, frente a los misiles y tormentas, ambos deciden buscar acciones que puedan motivar las ventas y estar mano a mano con sus clientes . En ese marco, Negocios estuvo presente en la feria industrial privada que organiza por tercer año el equipo de Voss 2000 , que se realizó en el salón Vista Río y contó con la presencia de cientos de compradores de distintas partes del país. La compañía, con nave industrial sobre la autopista a Buenos Aires, invitó este año a dos empresas, por un lado, Dielfe que expuso todo su portfolio de muebles y, por el otro, a la firma Infante que se sumó con sus productos para bebés y niños.

“Es la tercera vez que lo hacemos, decidimos hace un tiempo lanzarnos de manera independiente, porque antes participábamos de un montón de exposiciones de artículos para el hogar y los costos eran muy altos con un retorno bajo. Con estos eventos nos fue bien desde el principio, por eso nos animamos a seguir haciéndolo, siempre sumando a otras empresas a participar” , explica Marcelo. Al evento asistieron clientes de La Pampa, Misiones, Chaco, Mar del Plata, Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba justo en un momento estratégico ya que es el lanzamiento de la venta de los productos de la temporada primavera - verano.

Voss 2000 es una industria de más de 66 años que nació como una metalmecánica de la mano de sus fundadores Raúl Marietta y Norman Galliano, pero que hoy está diversificada en varias unidades de negocios. Son muy fuertes en la fabricación de muebles de jardín -con un 60% de sus ventas en ese segmento-, hacen además las cajas plásticas de los motores de autos -lo que les representa un 35% de sus ventas- y, por otra parte, fabrican perfiles y aberturas de PVC y productos de ferretería . Asimismo, lanzaron hace muy poco una nueva unidad de negocio: sillas fijas para estadios que ya lograron colocar en varios clubes del país. Así, con toda esta cartera, logran el equilibrio en su industria.

Para tener una idea de la envergadura de la fábrica, Marcelo detalla que “tenemos una capacidad de producción de 400 toneladas mensuales que en plástico es mucho porque no es lo mismo hacer 400 toneladas de acero que de plástico”. Hoy, por la situación económica del país, están produciendo el 50% pero en cuanto la demanda vuelva a crecer están listos para atender más mercado.

Por otro lado, en diálogo con Negocios, su socio Horacio Asad -quien es director de la compañía- especifica: “Nosotros tenemos productos a contra estación. Los muebles para el exterior se comercializan más en verano, mientras que los cajones para las baterías para la industria automotriz se venden más en invierno”. Es que explica que cuando hay temperaturas bajo cero el plástico al encenderse el motor puede fracturarse. Otro punto que agrega Horario es que la unidad de ferretería es la más estable porque funciona todo el año de la mano de la construcción, un segmento que hoy no está tan competitivo por el valor alto del metro cuadrado pero que se espera mayor actividad para el año próximo.

Actualmente, Voss 2000 está exportando a Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, como sus mercados más fuertes y también sus productos llegan a Estados Unidos y Australia. Marcelo añade que le gustaría entrar a Brasil, pero no es sencillo: “Los brasileros te invaden de productos, pero ellos no te compran. Si no estás establecido allá, con un socio local es muy difícil”, a la vez él explica algo curioso que se da en Argentina y que también afecta a la industria nacional: “Acá hay otro tema, está siempre la visión de que lo importado es mejor que lo nacional, y eso no es verdad. Así como está la visión de que lo chino es de mala calidad, y tampoco es todo así”.

Los muebles de madera de Dielfe

En la expo organizada por Voss 2000, estuvo presente con toda su cartera de productos Dielfe. Esta industria que fabrica muebles de madera tiene muchos años por detrás porque la fundó Guido Sermoneta junto a su mujer, Marcela Ponce, en los años 70. El hijo de ambos, Diego, es quien está a cargo y explicó a Negocios que, en el segmento de muebles de madera, los cambios en las últimas décadas han sido muy grandes, lo primero que se modificó fue su materialidad. Antes se hacían macizos, mientras que en la evolución se pasó a materiales más modernos que posibilitan desarrollar muebles que se venden sin estar armados, del estilo de la multinacional Ikea.

81594224 Guido y Diego Sermoneta, a cargo de la marca de muebles Dielfe. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Cuando comenzaron con ese segmento, Diego recuerda que fue un antes y un después en su industria: “Nosotros hacemos muebles para todos los ambientes del hogar, mesas, sillas, placares, camas. Cuando vimos la posibilidad de hacerlos desarmados, detectamos sus posibilidades, porque mejoran la logística, el flete y llegamos a todos los puntos del país. Además, hay otro factor, el cliente hoy compra muebles y los quiere tener en el momento”.

En lo que respecta al contexto, Diego, quien está en la empresa desde 1985, ya ha vivido varias de estas coyunturas: “Son ciclos, antes no podíamos importar los insumos para hacer los muebles y ahora nos entran los muebles por la apertura de la importación”, por lo cual, siempre están obligados a reacomodarse a las variables en juego. Pero de esta etapa le preocupa que registran una caída del consumo, con una entrada de productos del exterior, más una financiación bancaria muy cara. Es casi, la tormenta perfecta.

Sin embargo, miran hacia adelante por fuera de las coyunturas y continúan creciendo e invirtiendo. La planta de Dielfe está en el área industrial de Villa Gobernador Gálvez, son vecinos de la industria Voss 2000. Empezaron con una nave de 3.600 m2 y hoy tienen 33.000 m2 en 4 naves. Están fundamentalmente en el negocio B2B, venden al retail en marcas como Easy, Sodimac, La Anónima, Mercado Libre y también una pata fuerte son las constructoras, trabajan con empresas reconocidas como Cachero y Kozuch, 3DF, Fundar, entre otras.

81594226 Cientos de compradores vinieron a la feria desde distintos puntos del país. El 95% no era de Rosario. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Una visión de futuro

En la feria industrial también estuvo el padre de Diego, Guido, quién tiene una mirada positiva hacia las nuevas generaciones: “Pasé todos los periodos del país, con los serruchos de crecimiento y de depresión. Yo pienso que, en algún momento, no creo que falte tanto, algo va a cambiar, porque van a entrar a conducir el país otras generaciones, con otras miradas tanto regionales como globales. Creo que va a ver estabilidad, ya no tanta inflación, y que las empresas van a poder invertir y crecer. En ese marco, la rentabilidad vendrá de la mano de la calidad, del producto, del precio, con márgenes aceptables”. Mientras tanto, por su parte, Marcelo Marietta concluye que él también trata de tener siempre una mirada positiva: “Yo imagino que puede haber un cambio a partir de marzo del año que viene. Es una intuición. Veo inversiones grandes que se están haciendo, como por ejemplo una acería en San Nicolás o inversiones de los chinos en la industria automotriz, y pienso que si esa gente tan grande está haciendo eso es porque algo ven, o pueden tener información de que la cosa va a mejorar. La esperanza la tengo”.